En voldsom ulykke ramte søndag det traditionsrige ørkenløb Dakar Rally.

På 2. etape af løbet styrtede den spanske motorcykelkører Carles Falcón så alvorligt, at han lå livløs på ruten med godt 15 kilometer til mål.

Læger ilede dog til og fik gang i hans hjerte, hvorefter han med helikopter kunne evakueres til nærmeste hospital.

Det skriver Carles Falcóns hold, Twin Trail Racing Team, på sin Instagram.

Her fremgår det, at Carles Falcón som følge af det voldsomme styrt har pådraget sig brud på rygsøjlen, hvilket kræver omgående operation lyder det fra holdet, der samtidig fortæller, at rytteren er overflyttet til et hospital i den saudiske hovedstad Riyadh.

Falcón vil desuden være i kunstigt koma i de kommende dage, fordi ulykken har medført forhøjet væske i hjernen - og det skal overvåges.

Spanierens holdkammerat Isaac Feliu trækkes ud af løbet for at støtte Falcón, meddeler Team Twin Trail Racing.

Falcón var på løbets første etape endt som nummer 76.