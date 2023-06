Det var et dramatisk øjeblik, der ramte verdens største kapsejlads i Gibraltar-strædet.

For sejlerne på den hollandske båd i The Ocean Race havde pludselig en helt anden udfordring end at sejle så hurtigt som muligt.

Båden blev nemlig angrebet af en flok spækhuggere, som i flere minutter bankede ind i båden og bed i roret.

Det er kun få uger, siden den hollandske konge besøgte besætningen på båden.

Hollands konge, Willem-Alexander, besøger båden og skipper Jelmer van Beek (tv.) i juni. Foto: Jeffrey Groeneweg/AFP/Ritzau Scanpix

»Det var et skræmmende øjeblik,« fortæller Team JAJOs skipper, Jelmer van Beek ifølge CNN. Se hele det dramatiske øjeblik i videoen øverst.

»Tre spækhuggere styrede direkte mod os og begyndte at ramme roret. Det var imponerende at se dem, det er smukke dyr, men det var også et farligt øjeblik for os som hold,« fortsætter han.

Video viser, hvordan spækhuggerne svømmer i cirkler om den hollandske båd, inden de banker ind i den. Besætningsmedlemmerne slår på skroget for at jage dem væk.

Den portugisiske båd Mirpuri/Trifork Racing skulle også være blevet angrebet af en gruppe spækhuggere. Ingen kom til skade ved de to hændelser.

The Ocean Race begyndte i spanske Alicante i januar og har siden sejlet verden rundt mod målet i italienske Genoa 1. juli. Det er kun få uger, siden kapsejladsen kom forbi Aarhus.