Det svenske basketball-talent Emil Isovic er død efter en ulykke i en basketkamp, hvilket har kastet det svenske basketball-miljø ud i sorg. Han blev bare 21 år.

Den tidligere U20-landsholdsspiller døde af hjertestop, han fik i en kamp for sit nuværende hold, det amerikanske collegehold Hawaii Pacific University.

Ifølge Aftonbladet døde Emil Isovic efter et sammenstød i kampen, som blev spillet i forrige uge. Her fik han et slag i brystet, hvorefter han faldt sammen på bænken på grund af et hjertestop.

Selvom han hurtigt fik lægehjælp stod hans liv ikke til at redde. Han døde nogle dage senere på sygehuset.

Emil isovic. Vis mere Emil isovic.

»Emil Isovic gik bort på Straub Medical Center med hans familie, venner og holdkammerater ved sin side,« skriver Pacwest Conference på sin hjemmeside.

»Vi sender vores dybtfølte tanker ud til Emil s familie og alle jer andre. Der er ikke ord, der kan beskrive, hvor meget Emil vil blive savnet,« siger sportsansvarlige for Hawaii Pacific Sam Moku.

Emil Isovic’ tidligere svenske klub, KFUM Kristianstad, udtrykker også deres sorg.

»Emils udstråling, kampglæde og vilje har sat store spor i vores klub. Vi beklagar bortgangen af en fantastisk basketspiller og menneske,« skriver de på Facebook.