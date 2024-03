Johanne og Andrea Schmidt vandt den danske udtagelse til OL i 49'erFX. Det står klart efter VM-sejladserne.

Det bliver søstrene Andrea og Johanne Schmidt, som kommer til at sejle for Danmark i 49'erFX under OL i Frankrig til sommer.

Det er en realitet, efter at de to søstre fra Kaløvig Bådelaug torsdag sejlede sig i guldfeltet under VM på Lanzarote. Det oplyser Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse.

De øvrige danske rivaler til OL-pladsen skal dyste i sølvfeltet, når hele feltet splittes i to i fredagens sejladser ved VM ud for Marina Rubicon på Lanzarote.

Og da Schmidt-søstrene førte OL-udtagelsen inden VM, er de umulige at indhente for de andre hold.

Johanne Schmidt, der er styrmand, kalder det en forløsning, at udtagelsen nu er på plads.

- Vi har ikke sovet i mange nætter nu, så det er bare så overvældende. Der er så meget på spil, jeg havde ingen planer om, hvad hverdagen skulle byde på, når vi kom hjem fra VM. Så der har været meget på spil.

- Der har været så mange følelser, men jeg tror ikke helt, vi har forstået det endnu, det skal lige bundfælde sig, siger Johanne Schmidt.

Det er først nu, at de to søstre kan koncentrere sig om at sejle VM, forklarer hun.

Andrea Schmidt, der er gast, fokuserer nu på at komme højere op på resultatlisten end den nuværende placering som nummer 16.

- Det er lettende, for nu kan vi fokusere på at sejle mere frit her til VM. Nu kan vi gå ud og vise, hvad vi rent faktisk kan, uden at skulle være overkonservative.

- Nu starter stævnet for alvor, hvor vi sejler i guldfeltet. Nu betyder pointene virkelig noget, fordi vi kommer til at konkurrere mod de andre i top-25, siger Andrea Schmidt.

På et senere tidspunkt bliver søstrene officielt udtaget til OL af bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Med i alt 31 medaljer er sejlsport en dansk paradedisciplin ved de olympiske lege, og jeg er sikker på, at vi vil opleve flotte danske præstationer på vandet ved legene til sommer.

- Blandt andet fordi vi har lavet et godt setup i Marseille, så sejlerne får optimale betingelser for at præstere, siger Søren Simonsen, der er DIF's chef de mission for det danske OL-hold i Paris.

/ritzau/