For ottende år i træk kan Sønderjysk Elitesport A/S fremvise et regnskab med sorte tal på bundlinjen.

Mens mange danske topklubber inden for både fodbold, håndbold og ishockey kæmper med årlige underskud på bundlinjen, så forholder det sig ganske anderledes i Sønderjyske.

Sønderjysk Elitesport A/S, som blandt andet rummer Sønderjyskes fodboldhold, ishockeyhold samt både herre- og damehåndboldhold, kan tirsdag præsentere det ottende årsregnskab på stribe med overskud.

Ifølge pressemeddelelsen fra Sønderjysk Elitesport A/S er der sorte tal fra samtlige afdelinger, og i sidste ende lander overskuddet efter skat på 1,93 millioner kroner.

- Det bliver aldrig en selvfølge at aflevere et regnskab med sorte tal på bundlinjen. Der skal slides hårdt for det i hver eneste sæson, og det bliver der både på banen og i kulisserne.

- Derfor er glæden lige så stor ottende gang, som den var første gang, vi kunne fremlægge et positivt årsregnskab. Jeg er vanvittig stolt af, at vi igen har understreget, at vi i Sønderjyske og Sønderjylland sætter tæring efter næring, siger direktør Klaus Rasmussen i pressemeddelelsen.

Sportsligt ser det også godt ud for holdene for tiden.

Både fodboldholdet, ishockeyholdet og herrehåndboldholdet ligger til at komme i slutspillet i indeværende sæson, mens håndboldkvinderne kæmper med om oprykning til den bedste række.

/ritzau/