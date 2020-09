NBA-stjernen Kevin Durant kan fint forstå, at hans kollegaer er blevet fristet af at snige kvinder ind på hotelværelserne i Orlando.

Her afvikles i øjeblikket NBA's slutspil, hvor spillerne lever i en social boble afskåret fra omverdenen på grund af corona-situationen. Og når man er isoleret i flere måneder ad gangen, kan det skabe udfordringer for de sociale behov.



I hvert fald har der været flere eksempler på spillere, der ikke helt har overholdt reglerne.



En af dem er Houston Rockets-spilleren Daniel House, der brød NBA's coronaprotokol og blev smidt hjem. Han havde besøg af en 'uautoriseret gæst', som man formulerede det fra officielt hold. Flere amerikanske medier mente at vide, at der var tale om en person fra testpersonalet, der tilbragte flere timer på Houses hotelværelse.

Durant har endnu sin debut til gode for Brooklyn Nets efter en skade, han fik i sin tid hos storholdet Golden State Warriors.

Men selv om House er blevet stemplet for sin handling, så er der én, der ikke peger fingre.

Brooklyn Nets-stjernen Kevin Durant, der ikke selv har været med i boblen på grund af en langvarig skade, kan sagtens forstå Rockets-spilleren. Det siger han i Joe Buddens podcast.

»Jeg hørte, der ikke var nogen kvinder ud over testpersonalet. Alle stuepigerne er mænd, så der er kun mænd alle steder. Du er nede med 1-3 (Rockets var bagud mod Lakers i sin serie, red.) efter et par måneder? Han sagde: 'Det skider jeg sgu på, mand',« griner Durant og tilføjer, at den unge generation af NBA-spillere stadig er vilde med det andet køn – selv om de spiller mange videospil.

»De vil også gerne have noget 'action', men de spiller også ret meget 'Fortnite',« siger han.

NBA-slutspillet er i sin afgørende fase i øjeblikket. I vestrækken kæmper Denver Nuggets og Los Angeles Lakers om at komme i finalen, mens Miami Heat og Boston Celtics kæmper samme kamp i øst.