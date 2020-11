Den danske basketballspiller Sofie Tryggedsson går glip af kommende EM-kvalifikationskampe for Danmark.

De danske basketballkvinder må undvære Sofie Tryggedsson, når de i denne uge spiller to kampe i EM-kvalifikationen.

Årsagen er, at hun for anden gang er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser Danmarks Basketball Forbund mandag i en pressemeddelelse.

Også søsteren Ida risikerer at gå glip af de kommende kampe.

Det danske basketballlandshold er mandag aften rejst til Riga i Letland, hvor de i en uge skal være i en coronafri boble og spille to landskampe.

Ida Tryggedsson, der har boet sammen med søsteren i weekenden, kan nå at tilslutte sig holdkammeraterne torsdag, hvis hun afleverer en negativ prøve samme dag. Hun har allerede afleveret én negativ prøve.

Søsteren Sofie håber da også, at Ida når at komme afsted.

- Jeg ville slet ikke have kunnet bære, hvis Ida ikke kunne komme afsted. I den sammenhæng er det faktisk fuldstændig underordnet, at jeg ikke må komme med. Hvis Ida ikke kunne være kommet ind i boblen, havde jeg haft forfærdelig skyldfølelse, lyder det fra Sofie Tryggedsson.

Der venter Danmark EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet og Rumænien henholdsvis fredag og søndag. Danmark har tabt sine to første kampe i kvalifikationen til Italien og Rumænien.

Sofie Tryggedsson var med til at vinde guld for Danmark til EM for små nationer i 2018. Hun var dog ikke med i landsholdets seneste kampe i 2019, fordi hun spillede på college i USA.

Hun spiller til daglig i belgiske Spirou Ladies Charleroi.

/ritzau/