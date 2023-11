Andreas Helgstrand er blevet centrum for en omsiggribende hesteskandale, efter det kom frem, at heste på Helgstrand Dressage er blevet behandlet dårligt.

TV 2-programmet 'Operation X – Hestemilliardærens hemmeligheder' har afsløret, at hestene på træningscenteret ejet af Andreas Helgstrand blandt andet har sår fra piske og sporer.

Nu tager han endelig bladet fra munden omkring udelukkelsen fra landsholdet – og den storomtalte dokumentar.

»Vi anerkender, at optagelserne fra TV 2 viser dårlig ridning og behandling af nogle af vores heste, og det skal vi rette op på,« forklarer han, skriftligt, til TV 2.

Tidligere onsdag annoncerede Dansk Ride Forbund (DRF), at man har udelukket OL-bronzevinderen fra 2008 efter afsløringerne.

»Jeg er ærgerlig over Dansk Ride Forbunds beslutning. Jeg har altid været stolt over at repræsentere Danmark på landsholdet, hvilket jeg så sent som i sidste weekend gjorde,« siger Andreas Helgstrand.

Han har også et selskab, som arrangerer konkurrencer. Men Rideforbundet har også valgt at afbryde samarbejdet her.

Andreas Helgstrand forklarer desuden, at han tager sin rolle inden for dressusporten »meget alvorligt.«