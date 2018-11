Danmarks curlingkvinder var pisket til at vinde deres kamp ved EM onsdag aften for at holde liv i chancen for en semifinale, men trods en føring blev det til nederlag på 6-7 mod Italien efter omspil.

Danmark ligger fortsat nummer seks i gruppen, men kan ikke længere nå fjerdepladsen, der udløser avancement.

Otte kampe har givet tre danske sejre og nu fem nederlag, mens Rusland på fjerdepladsen har fem sejre.

Netop russerne venter i den sidste gruppekamp torsdag, og det kunne være blevet en skæbnekamp for danskerne, men efter nederlaget til Italien har kampen knap så megen betydning for danskerne.

Nederlaget til Italien var ekstra skuffende set i lyse af, at Italien blot havde vundet en af sine første syv kampe.

Danmark anført af skipper Madeleine Dupont var på sejrskurs undervejs, men tabte det hele på gulvet.

Efter to indledende ender uden point kom Danmark foran 2-0 i tredje ende, men Italien svarede tilbage ved at tage to point både i fjerde og femte ende til føring på 4-2.

Men så fik danskerne overtaget og vandt de næste tre ender med henholdsvis 1-0, 1-0 og 2-0, og så var stillingen pludselig 6-4 i dansk favør.

Kampen tog dog en ny drejning, og da Italien vandt de to sidste ender med 1-0, sluttede matchen med 6-6.

Så måtte der endnu en ende til, og her var italienerne igen bedst.

/ritzau/