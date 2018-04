Foto: Kevin C. Cox

Det danske Counter-Strike-hold Astralis vandt fredag aften turneringen Dreamhack Masters i Marseille og sikrer en præmiecheck på over en halv million danske kroner.

Esportsholdet besejrede ukrainske Natus Vincere, der også er kendt under navnet Na’Vi, med 2-0 og kan dermed glæde sig over at have vundet sin første store titel siden marts sidste år.

På kampens første bane var det danske hold altdominerende og viste ingen nåde over for deres ukrainske modstander, der blev besejret stensikkert med 16-4.

På anden bane var det noget tættere, og Na'Vi ydede god modstand. Alligevel var det Astralis, der vandt 16-11.

Dermed var det de danske drenge, der til sidst kunne bryde ud i jubel som vinderen af Masters-turneringen Dreamhack Masters Marseille 2018.

Med finalesejren kan de fem danske drenge samtidig glæde sig over at en præmiecheck på 100.000 dollars svarende til lidt over 600.000 danske kroner.

CHAMPIONS!



We are Masters! pic.twitter.com/iGqVfEUxNg — Astralis (@astralisgg) 22. april 2018

Astralis har undervejs besejrede undervejs flere store hold - blandt andet Faze og Fnatic, der er to af verdens bedste hold. Med titlen kan holdet også glæde sig over at rykke endnu længere frem på verdensranglisten, hvor de i øjeblikket er placeret som nummer fem.

Finalesejren er en stor skalp for Danmarks bedste Counter-Strike-hold, der det sidste års tid har haft det vanskeligt og blandt andet har skiftet en spiller ud.

Den danske statsminister har også lagt mærke til storholdets triumf.

Sådan @astralisgg - You did it! til #DR3CS #DHMasters — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 22. april 2018

Resultat:

Map 1 'Nuke': 16-4

Map 2 'Inferno': 16-11

Flest kills for Astralis: Lukas 'gla1ve' Rossander (40K-29D)

Næste turnering for Astralis er IEM Sydney. Turneringen i Australien begynder den 1. maj.

