»Jaaaaaa!,« lyder jubelbrølet fra tilskuerne.

Norske Ken Stornes brød en magisk grænse, da han sprang i vandet fra 40,5 meters højde – og lavede en maveplasker.

Fænomenet hedder 'Death diving' på engelske, og hos VG udtaler Paul Rigault, der står på i spidsen for sportens internationale forbund, at det er grusomt farligt.

Selv siger Stornes, at han ikke er sikker på, at han kan slå rekorden, for der er tale om en højde, hvor det er usikkert, om kroppen kan holde til mere.

Paul Rigault advarer ligeledes andre mod at gøre som den professionelle udspringer.

Før var rekorden 36,5 meter, men nu er den på norsk maveskind igen.