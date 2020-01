Kobe Bryants dødsulykke har ramt hele sportsverdenen som et kæmpe chok, og nu er der mere rystende nyt om ulykken.

Piloten på helikopteren, som NBA-legenden og otte andre personer befandt sig i, blev nemlig advaret om, at helikopteren fløj for lavt lige inden styrtet i Calabasas, Los Angeles.

Det viser et lydklip, som det engelske medie mirror er kommet i besiddelse af.

I lydklippet kan man høre en person fra det lokale luftfarts-kontrolcenter forsøge at advare piloten om den lave flyvehøjde, inden radioforbindelsen ryger.

Foto: DAVID MCNEW Vis mere Foto: DAVID MCNEW

»Helikopter 72EX, du flyver stadig for lavt,' forklarede personen i kontrolcenteret, men der kom ikke noget svar fra piloten.

»Giv dig selv til kende og forklar dine intentioner, 72EX,' fortsatte mandskabet i kotrolcenteret, men på det tidspunkt var det allerede for sent. Helikopteren var ikke længere til at komme i kontakt med.

Den lave flyvehøjde gjorde det svært for kontrolcenteret at se helikopteren på radaren, og det var det, der fik mandskabet til at blive urolige for, hvad der egentlig var ved at ske.

Flyveruten på radarbilledet har efterfølgende vist, at helikopteren fløj rundt i cirkler i 15 minutter og forsøgte at vende om inden styrtet, skriver det engelske medie.

Foto: MARK RALSTON Vis mere Foto: MARK RALSTON

Efterfølgende er det ligeledes kommet frem, at tæt tåge havde medført et politiforbud om at flyve, og sammen med en teknisk fejl gav det piloten noget nær de dårligste forudsætninger for at styre en helikopter.

Flere af ofrene er endnu ikke blevet identificeret af myndighederne, men ud over Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna, er fire blevet identificeret. Dermed mangler der fortsat at blive sat navn på tre personer – to passagerer og piloten.

Ifølge Reuters var helikopteren på vej til Mamba Sports Academy i Thousand Oaks i Californien. Her skulle legenden træne datterens hold i en turnering søndag.

Kobe Bryant blev 41 år.