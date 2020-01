Der var tæt tåge i området, da Kobe Bryant og otte andre personer styrtede ned i en helikopter i Calabasas, Los Angeles.

Faktisk var det så slemt, at byens politihelikoptere havde fået et forbud mod at flyve.

Det oplyser politiets talsmand, Josh Rubenstein, til LA Times.

»Vejrsituationen opfyldte ikke vores minimumsstandarder for flyvning. Tågen var nok til, at vi ikke fløj,« fortæller han.

Foto: DAVID MCNEW Vis mere Foto: DAVID MCNEW

Los Angeles Police Departments minimumskrav for at flyve er to miles svarende til 3,2 kilometer i sigtbarhed og 244 meters afstand til skyerne.

Det lokale politi LA County Sheriff's Department havde en lignende vurdering af tågen og havde således ingen helikoptere i luften søndag formiddag – 'grundlæggende på grund af vejret,' forklarer sheriff Alex Villanueva.

Det stemmer godt overens med forklaringen fra vidnet Scott Daehlin, der var en af dem, der ringede til politiet, efter han hørte braget.

»En lokal borger, som har boet her i 17 år, sagde, at han aldrig havde set tågen eller de lavthængende skyer været så tyk før,« fortæller den 61-årige mand til People.

Det ved vi Klokken 19 søndag aften dansk tid styrtede en helikopter ned i byen Calabasas, nordvest for Los Angeles. I helikopteren var der ni personer, heriblandt basketball-legenden Kobe Bryant og hans 13-årige datter.

Blandt de øvrige ofre er den kvindelige basketball-træner Christina Mauser.

Også John Altobelli, som var cheftræner for Orange Coast Colleges baseball-hold, samt hans hustru og datter var om bord i helikopteren.

Dermed mangler der fortsat at blive identificeret tre ofre – to passagerer og piloten.

Det vides endnu ikke, hvad den præcise årsag til ulykken var, men der spekuleres i, at den tætte tåge i område kan have haft en indflydelse.

Den lokale sherif Alex Villanueva fortæller til CNN, at det kan tage uger at efterforske styrtet, og kalder det for 'et logistisk mareridt'.

CNNs meteorolog Michael Guy fortæller også, hvordan der var 'ekstremt dårlig sigtbarhed'.

»Luftfugtigheden var på 100 procent, hvilket betyder, at luften var som suppe, tilføjer han.

Lige nu efterforskes ulykken af luftfarts- og transportmyndigheden med assistance fra FBI.

Men processen kan tage op til flere uger. Det forklarede sherif Alex Villanueva på søndagens pressemøde.

Foto: MARK RALSTON Vis mere Foto: MARK RALSTON

Her kaldte han også ulykkesstedet for et 'logistisk mareridt'. Det kan du læse mere om her.

Ofrene er endnu ikke blevet identificeret af myndighederne, men flere andre har været ude at bekræfte, hvem der er blandt de omkomne.

Ud over Kobe Bryant og hans 13-årige datter Gianna er fire andre blevet identificeret. Dermed mangler der fortsat at blive sat navn på tre personer – to passagerer og piloten.

Ifølge Reuters var helikopteren på vej til Mamba Sports Academy i Thousand Oaks i Californien. Her skulle legenden træne datterens hold i en turnering søndag.

Kobe Bryant blev 41 år gammel.