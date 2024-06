Robert MacIntyre har med sin triumf i Canadian Open vundet sin første turnering på PGA-touren nogensinde.

Den 27-årige golfspiller Robert MacIntyre har i Canada søndag vundet sin første turnering på PGA-touren nogensinde, efter at han efter fire runder kunne notere sig for en samlet score på 16 slag under par.

Skotten kom søndag lokal tid i Hamilton i klubhuset bare to slag under par.

En solid indsats i tidligere runder sikrede ham alligevel mod at blive overhalet af turneringens andenplads, Ben Griffin, som klarede sidste runde i fem slag under par.

Op til turneringen stod MacIntyre uden caddie.

Ugen forinden var der stadig ikke fundet en mand til opgaven, og derfor fik den skotske golfspiller sin far, Dougie, til at gå med til opgaven.

En caddies opgave er på papiret bare at hjælpe med praktiske anliggender, men i moderne golf er caddies ofte erfarne golfspillere, som går banen med sine spillere og giver råd på vejen.

MacIntyre har dog sagt, at han ikke har et stort behov for rådgivning, men foretrækker en caddie, som hjælper ham med at finde ro på banen.

Canadian Open bliver spillet i den østlige del af landet i en forstad til byen Hamilton. Der er godt 64,6 millioner kroner på højkant.

For de danske deltagende i turneringen var der et godt stykke op til toppen af leaderboardet.

Thorbjørn Olesen kom i klubhuset i sidste runde i tre slag under par. Med i alt fem slag under par i det samlede regnskab slutter han på en delt 27.-plads.

Nicolai Højgaard gik sidste runde i to slag under par og slutter med i alt tre slag under par på en delt 35.-plads.

/ritzau/