Therese Johaug oplever det, hver gang hun lægger et billede på Instagram.

»Jeg ved, at der er en masse mennesker derude, der ikke kan lide mig og vil slå ned på mig,« siger hun.

Over for Dagbladet fortæller den suveræne langrendsløber, hvordan de ubehagelige kommentarer strømmer ind, hver gang hun bruger det sociale medie aktivt.

Til tider er kommentarerne hadske og skyldes, at Therese Johaug vendte tilbage til sporten i 2018, selvom hun i 2016 var blevet dømt for at have taget doping.

Therese Johaug vandt Ski Tour 2020 i overlegen stil.

Therese Johaug imponerede så sent som i søndags, hvor hun vandt Ski Tour 2020. Hun vandt med hele tre minutter og 40 sekunder ned til nummer to.

Men selvom hun er klar over, at de hadske kommentarer kommer, så er hun stadig chokeret over folks opførsel:

»Der er mange forskellige meninger. Jeg er chokeret over det. Det er ulempen ved at være en offentlig person og stå hurtigt på ski.«

En person kommenterer blandt andet, at hun ikke ønsker at købe høretelefoner fra Huawei, fordi Therese Johaug bruger dem på et billede. Personen vil ikke bruge de samme ting som en 'snyder'.

Langrendsdronningen tilføjer i interviewet med Dagbladet, at hun ignorerer kommentarerne:

»Jeg har lagt låg på kisten. Jeg læser ikke kommentarerne. Det giver mig intet. De er sandsynligvis meget negative. Kommentarfelterne burde bare fjernes.«

31-årige Therese Johaug fra Dalsbygda i Norge har over 400.000 følgere på sin private Instagram-konto.

Vinderen af Ski Tour 2020 fortæller, at hun ramte formen på det helt rigtige tidspunkt ved at drosle en smule ned for træningen.