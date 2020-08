Den tidligere norske skiløber Petter Northug er røget i massiv modvind. Nye detaljer afslører nemlig, at han også kørte hasarderet og alt for stærkt, dagen før han blev stoppet af politiet.

Trond Støfring var på vej til sin hytte i Trysil, da Petter Northug lavede en hasarderet overhaling i meget høj fart.

»Det var helt håbløst. Han kom i utrolig høj fart. Jeg har set meget skørt på denne vej, men det her var den rene galskab,« siger han til norske Dagbladet.

Støfring fortæller, at overhalingen skete på en strækning med en fartgrænse på 80 kilometer i timen, men anslår, at Northug kørte mindst det dobbelte. Bilen slingrede over hele vejen, og Northug bremsede angiveligt op flere gange for at træde sømmet i bund igen.

Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i denne bil, at Petter Northug blev stoppet af politiet. Foto: Fredrik Hagen/NTB/Ritzau Scanpix

Northug blev torsdag stoppet af politiet, da han var på vej hjem efter sit job som skiinstruktør for børn. Her kørte han 168 kilometer i timen i en zone, hvor man måtte køre 110.

Efterfølgende fandt politiet kokain i skikongens lejlighed, fordi de mistænkte ham for at være påvirket.

Det har fået nære venner til at give udtryk for bekymring for Northugs helbred.

Petter Soleng Skinstad har udtalt, at han ikke er overrasket, da der længe har floreret rygter om Northugs udskejelser, mens Emil Iversen mener, at Northug har brug for professionel hjælp. De er begge to selv skiløbere.

Fredag valgte Northug så at undskylde sin opførsel på sociale medier, hvor han blandt andet skrev: 'Jeg er fortvivlet og bange for, hvad fremtiden bringer, og jeg er rigtig ked af det i forhold til alle dem, jeg har skuffet igen.'

Ord, der kan virke tomme, når nu det kommer frem, at det er sket mere end blot en enkelt gang.

Petter Northug har tidligere været i politiets søgelys.

I 2014 bragede han ind i et autoværn i sin Audi, hvor blodprøver også viste, at han havde en for høj promille. Dengang fik han 50 dages fængsel og en bøde oven i hatten.