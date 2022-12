Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg er ret drastisk i mine synspunkter, og jeg føler, at meget skal ændres. Om ti år kan jeg ikke forestille mig, at skihop er, hvad det er i dag.«

Så kontant er den 27-årige norske skihopper Johann André Forfang i podcasten 'Hoppcast', som er det norske skihoplandsholds egen podcast.

Over for Dagbladet har han uddybet sin dystre spådom, som er todelt.

»Der er to aspekter, som jeg ser det. Den ene er, at vintrene ser ud til at forsvinde. Det bliver sværere og sværere at lave spor og producere sne,« forklarer han.

Den anden grund er, at han frygter, sporten vil miste tv-seere, da de simpelthen mister deres forhold til vinteren.

De hardcore-skihopfans skal nok holde fast, mener Johann André Forfang, men han frygter, at sporten skal forandre sig, hvis fremtidige generationer også skal have lyst til at følge med.

»Man kan forestille sig, at de hop, vi laver om sommeren, kommer til at fylde mere,« siger han og peger på, at det vil give mulighed for, at World Cup-karavanen kan besøge flere storbyer og tiltrække nye tilskuere modsat nu, hvor mange af konkurrencerne foregår i skove og skisportsområder.

Johann André Forfang tror også, at ændringer vil kunne tiltrække større kommercielle aktører til sporten.

»Hvis de ser, at det er noget, de vil skyde penge i, så tror jeg, at der kan ske ændringer relativt hurtigt.«