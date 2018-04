Præsidenten for Den Internationale Skiskydning Union (IBU) gennem 26 år, norske Anders Besseberg, er torsdag trådt tilbage.

Tidligere på ugen slog østrigsk politi til mod IBU's hovedkvarter i Salzburg i en sag, der omhandler doping og bestikkelse.

Anklagere mener, at personer i IBU har taget imod bestikkelse for at dække over positive dopingprøver.

Samlet skulle der være betalt op mod 1,8 millioner kroner i bestikkelse.

Derudover er der udbetalt præmiepenge for godt 200.000 kroner til dopede skiskytter, vurderer anklagerne.

Snyderiet er foregået fra 2012 og frem til februar 2017.

72-årige Anders Besseberg afviser over for nyhedsbureauet NTB, at han personligt har taget imod bestikkelse.

»Det er en meget ubehagelig sag, at jeg skal stopper med det her. Det er lidt tragisk,« siger Besseberg, der var vicepræsident i fire år, før han i 1992 overtog præsidentposten.

»Jeg har trukket mig, så længe efterforskningen er i gang, og har bedt generalsekretæren udnævne en fungerende præsident, indtil efterforskningen er overstået,« siger han.

Anders Besseberg vender formentlig ikke tilbage på topposten, da han ikke ønsker at genopstille til en ny præsidentperiode.

/ritzau/AP