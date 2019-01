En skihopper kunne have været kommet alvorligt til skade, da han blev ramt af et kamera under sit hop.

Den dobbelte olympiske mester, nordmanden Jørgen Graabak, fik sig noget af et chok, da han torsdag under et hop ved World Cuppen i Val di Fiemme blev ramt af et kamera. Det skriver blandt andre Aftenposten.

»Det kunne have været livsfarligt. Katastrofe,« sagde landstræner Kristian Hammer til VG efter episoden.

Kameraet, der følger atleterne tæt hele vejen i tilløbet ned ad indhopsrampen, kom for tæt på den norske skihopper og ramte Graabak på skulderen og hjelmen. SE EPISODEN HER.

Jörgen Graabak of Norway competes during Men's Nordic Combined Ski Jumping HS 142 Team Competition at FIS Nordic Skiing World Cup in Ruka, on November 25, 2018. (Photo by Markku Ulander / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT Foto: MARKKU ULANDER Vis mere Jörgen Graabak of Norway competes during Men's Nordic Combined Ski Jumping HS 142 Team Competition at FIS Nordic Skiing World Cup in Ruka, on November 25, 2018. (Photo by Markku Ulander / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT Foto: MARKKU ULANDER

Til trods for uheldet, der opstod kort efter, at Graabak havde sat af fra toppen af rampen, formåede nordmanden at forløse sit hop og sprang 127,5 meter og blev dermed nummer 12

Graabak slap heldigvis med skrækken og havde også overskud til et kommentere på episoden efter sit hop.

»Det er helt sikkert den farligste ting jeg har oplevet i en hoppehøje, der ikke er selvforskyldt,« sagde han til VG efter sit hop og tilføjede:

»Jeg kom ikke til skade, så det endte godt. Men at det er en skandale, er ikke at overdrive.«