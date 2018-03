I klippet ovenover kan du helt eksklusivt få et indblik i hvordan det så ud bag kulisserne, da Lindsey Vonn forberedte sig til årets Oscar-ceremoni.

Der er ingen tvivl om, at det kræver styrke og god form at være professionel skiløber, og formen sørger den amerikanske skiløber Lindsey Vonn da også for at holde ved lige.

Det viser hun i en ny video, hun har delt på sin Instagram-profil. Her står den 33-årige skistjerne på et balancebræt med en vægtskive i hænderne, som hun kører fra side til side.

Og har du planer om at gøre Lindsey Vonn kunsten efter, skal du nok være forberedt på, det kræver lidt øvelse. Det har skiløberens søster i hvert fald måttet sande. For i videoen går det helt galt for hende, da hun forsøger at stige op på balancebrættet.



I det hun træder op på det, tipper det direkte op på højkant og rammer hende mellem benene. Og selvom søsteren umiddelbart bliver en anelse forskrækket, har hun dog overskud til at grine bagefter.

Det sjove klip har Lindsey Vonn dog nået at fange, og det har hun altså delt med sine mange følgere med teksten 'Forventning vs. virkeligheden. Vent på det'.

Træningsvideoen har fået langt over 1.000 kommentarer, og mens flere roser Lindsey Vonn for hendes flotte fysik, indrømmer en del også at de fik sig et grin, da de så søsterens kiks.

Expectation vs. Reality....just wait for it #lovemysis Et opslag delt af L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) den 28. Mar, 2018 kl. 7.46 PDT

34-årige Lindsey Vonn var med, da der i starten af året var vinter-OL. Her vandt hun bronze til det sidste OL-styrtløb, og under det efterfølgende interview brød hun sammen i tårer.

»Jeg havde håbet, at jeg kunne vinde for min farfar, men sådan gik det ikke. Men jeg har givet alt, og jeg er meget stolt af det, som jeg har opnået,« lød fra Lindsey Vonn til Eurosport om farfaren, der gik bort i november.

Italieneren Sofia Goggia vandt guld, og norske Ragnhild Mowinckel snuppede sølvet foran Lindsey Vonn i styrtløbet.