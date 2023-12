Verden blev et stort talent fattigere på lillejuleaftensdag.

Her døde den kun 22-årige trailløber Esteban Olivero.

Den unge franskmand blev fundet livløs efter et styrt ved såkaldt skitouring – en form for langrendsski, men i en offpiste-udgave, hvor man går op af et bjerg iført ski og dernæst kører ned igen.

Det skriver Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) på Facebook og beretter om den hjerteskærende historie.

Foto: Facebook / Esteban Olivero Vis mere Foto: Facebook / Esteban Olivero

»Det er med en enorm sorg, at vi blev bekendt med Esteban Oliveros død i går (23/12, red.) i massif des Écrins (stedet, hvor han døde, red.), et sted han elskede så højt,« skriver FFCAM.

»I disse hårde tider er det svært at finde ordene.«

Ifølge France 3 slog Oliveros bofælle alarm fredag aften klokken 20, hvor politiet blev kontaktet, fordi Olivero ikke var kommet hjem.

Det var begyndelsen på en hel nats eftersøgninger, men det var først dagen efter, da vinden havde lagt sig, og helikoptere derfor kunne deltage i eftersøgningen, at den unge mand blev fundet i 2500 meters højde.

Esteban Olivero vandt en lang række løb i sin alt for korte karriere og blevet anset som et talent med internationalt niveau.