Det er jo en kæmpe skandale.

Over en tredjedel af løberne ved Mexico Citys maratonløb er stemplet som snydere.

Omkring 30.000 mennesker deltog i storbyens kæmpe event, men 11.000 blev diskvaliceret, fortæller medier som Welt og Marca.

De gennemførte nemlig ikke de obligatoriske 42.195 kilometer, hvilket blev afsløret af løbernes elektroniske chips. De fortalte, at snyderne ikke var forbi alle checkpoints, der blev sat op hver femte kilometer. Løberne siges at have forkortet deres rute og endda brugt offentlig transport.

Efterforskningen er i gang, men det er ikke første gang, løbet bliver ramt af snyd i den størrelsesorden.

I 2017 blev 6.000 løbere diskvalificeret.

De første meldinger går på, at massesnyderiet skyldes, at løbet kan fungere som kvalifikation til Boston Marathon, hvor der er specifikke kravtider i forskellige aldersgrupper.

Det legendariske løb har et begrænset antal pladser, og i Mexico er åbenbart blevet udset til at være et godt sted at snyde lidt på vægten.

Vinderen blev i øvrigt Hector Garibay Flores fra Bolivia, der kom kom i mål på 2:08:23 timer – uden at snyde vel at mærke.