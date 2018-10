UFC-kæmperen Khabib Nurmagomedov satte en fed streg under sin dominans, da han natten til lørdag tævede sin rival, irske Conor McGregor, i Las Vegas.

Men triumfen blev overskygget af det skandaløse efterkampsdrama, hvor der udbrød masseslagsmål i arenaen, og hvor Khabib kastede sig ud af det ottekantede bur for at 'dele håndmadder' ud til nogle tilskuere.

Ifølge UFC-præsident Dana White bliver Khabib Nurmagomedovs andel af betalingen for kampen er blevet tilbageholdt, mens sagen undersøges

Men den værste straf venter muligvis Khabib, når han vender hjem til Dagestan.

Foto: HARRY HOW Vis mere Foto: HARRY HOW

For her venter hans far, som har tænkt sig at 'kvase' sønnen, når denne returnerer. Det fortæller Khabibs far og træner, Abdulmanap Nurmagomedov, til Ren tv ifølge Fox News.

»Den værste straf for ham (Khabib, red.) bliver min afstandtagen,« siger Abdulmanap Nurmagomedov og fortsætter:

»Jeg har tænkt mig at tage kraftig afstand fra dette (balladen, red.). Jeg advarede ham - det vigtigste er discipin. Du kan gøre lige, hvad du vil inde i buret, men alt uden for...det er den grænse, der adskiller kæmperne fra de civile - blandt andet børn, kvinder og andre betragtere.«

Se video fra optøjerne her:

I videoen kan du se de vilde scener efter kampen fra tilskuerpladsen. Vis mere

Men sønnike Khabib er uforstående over folks forargelse.

»Jeg forstår ikke, hvorfor folk snakker så meget om, at jeg hoppede ud af buret,« sagde han efter kampen i Las Vegas.

»Tjek den anden fyr (McGregor, red.). Han har talt om min religion, mit land, min far. Han kom til Brooklyn og angreb min holdbus og dræbte næsten nogle mennesker. Hvad med det,« spurgte Khabib Nurmagomedov og henviste til, at McGregor tilbage i april kastede en sækkevogn og et mod en bus, der var ved at forulykke.

Med sejren over McGregor er Khabib Nurmagomedov stadig ubesejret med 27 sejre i lige så mange kampe.

Kampen var Conor McGregors første i UFC-regi i to år (efter at han undervejs har stillet op i en boksekamp mod Floyd Mayweather), og han har nu vundet 21 kampe kampe og tabt fire.