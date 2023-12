Hvis du gik og troede, at skak var en søvndyssende sommerhusaktivitet – så tro lige om igen.

For der er stordrama på menuen i den internationale skakverden, hvor den kinesiske skakmester Yan Chenglong er blevet frataget sin seneste titel – Xiangqi King' – samt de præmiepenge, han modtog.

Det sker efter dårlig opførsel og mistanke om snyd.

Efter at han tirsdag vandt den store kinesiske turnering, gik det helt galt for den 48-årige stjerne, der tog fejringen til nye højder.

»Yan drak alkohol på sit hotelværelse sammen med andre, og senere sked han i badekarret på værelset. Han gjorde dermed skade på hotellet, krænkede den offentlige orden samt den gode moral, kastede dårligt lys over turneringen og udviste en ekstremt dårlig karakter,« lyder det i en udtalelse fra det kinesiske Xiangqi skakforbund.

Yan Chenglong har fået forbud mod at stille op i turneringer det næste år.

Den kinesiske skakstjerne bliver desuden beskyldt for at snyde via … analkugler.

Han skulle angiveligt have lavet rytmiske knibeøvelser under kampene. Og kritikerne mener, at han på den måde sendte signaler til en computer, der var forbundet med analkuglerne.

Computeren skulle så have sendt ham signaler tilbage, der skulle have instrueret ham i, hvad det optimale skaktræk ville være.

Spekulationerne, som primært lever på de sociale medier, bliver dog skudt ned af det kinesiske skakforbund.

»Baseret på vores forståelse af situationen er det for nuværende umuligt at bevise, at Yan har snydt ved hjælp af analkugler,« lyder det fra forbundet.