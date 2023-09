Den russiske skaklegende Garry Kasparov vækker i disse dage opsigt på flere måder.

60-årige Kasparov viser nemlig storspil i amerikanske St. Louis, hvor den tidligere verdensmester i skak fører turneringen, som har de bedste amerikanere med, efter den første dag.

Men Garry Kasparov er også kendt for at være en politisk aktivist, og han har da også benyttet muligheden til at gøre opmærksom på dette ved turneringen

Peter Heine Nielsen, som er kendt for at være træner for det norske skakgeni Magnus Carlsen, har lagt mærke til en detalje på Kasparovs venstre håndled og den russiske skaklegendes beklædning.

Kasparov is playing in St. Louis with a Ukraine armband, and his sweater in the Russian Anti-war flag colours. Blue and white, without the red.

»Kasparov spiller i St. Louis med et Ukraine-armbånd, og han er iført en T-shirt i de samme farver, som det russiske anti-krigsflag. Blå og hvid, uden den røde farve. Politisk aktivist, men fører også turneringen!,« skriver Peter Heine Nielsen på det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter.

Kasparov, der står på Ruslands liste over udenlandske agenter, sparer da heller ikke normalt på krudtet, når han vil kritisere Rusland - og i høj grad også deres præsident, Vladimir Putin.

»I et diktatur lyver alle til hinanden, og diktatoren lyver mest,« har Garry Kasparov skrevet i et opslag på X tilbage i juni.

Kasparov konkurrerer under kroatisk flag i turneringen i USA, da han har været kroatisk statsborger siden 2014.

Præstationen indtil videre fra Garry Kasparov i St. Louis er blevet rost af Magnus Carlsen:

»Fantastisk præstation af Garry, håber han kan blive ved med det,« skriver skakstjernen på X, som også roste hans forståelse for spillet.

Turneringen i St. Louis fortsætter søndag.