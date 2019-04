Danny Amendola lægger ikke fingrene i mellem, når det kommer til ekskæresten Olivia Culpo.

NFL-stjernen, der i den kommende sæson spiller for Detroit Lions, har på Instagram fortalt sin ærlige mening om deres brud.

Olivia Culpo, der i 2012 blev kåret som Miss Universe, er for nyligt blevet set hænge ud med DJ Zedd, og de to er angiveligt ved at blive et par.

Og så flød bægeret over for Amendola, der kritiserer eksens behov for at vise sig frem på de sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Day 2 in @majorelle_collection@revolve #revolvefestival Et opslag delt af Olivia Culpo (@oliviaculpo) den 13. Apr, 2019 kl. 3.21 PDT

'Olivia vælger og ønsker at blive lagt mærke til på nettet og i Hollywood, hvilket er svært for mig at forstå, men hurtigt måtte vænne mig til. Men den manglende berømmelse betyder ikke noget for mig,' skrev Amendola fredag på Instagram ifølge news.com.au. Han har siden slettet opslaget.

Det forhindrer dog ikke flere medier i at citere opslaget, hvor Amendola skriver flere opsigtsvækkende ting om deres forhold. På godt og ondt.

Eksempelvis tager han selv ansvaret for, at deres forhold ikke holdt. Et forhold han ellers var glad for.

Vis dette opslag på Instagram Now that that’s over, let’s party. Et opslag delt af Danny Amendola (@dannyamendola) den 19. Apr, 2019 kl. 4.05 PDT

'Meget af tiden var det min skyld, for lad os være ærlige, jeg kan være en idiot. Men ja! Hun er også fucked up. Og hvis du kommer på tværs af mig, er jeg en hård motherfucker at have med at gøre.'

'Unverset bragte os sammen, så vi kunne nyde livet, kærligheden og lære. Det fejrede vi så ofte, som vi kunne. Og vores sex var fandeme også sindssyg,' skriver Amendola.

Amendola har så i Instagram-opslaget, som du kan se herover, indikeret, at han er kommet af med det, han skulle sige, og er klar til at danse. Åbenbart.

Danny Amendola har tidligere spillet i NFL for St. Louis Rams, New England Patriots og Miami Dolphins. Med Patriots har han vundet Super Bowl to gange.