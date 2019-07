Atletikstjernen Caster Semenya går glip af dette års VM, efter at domstol genindfører omstridt hormonregel.

Dette års atletik-VM bliver uden stjerneløberen Caster Semenya.

Sydafrikaneren kommer ikke til at deltage, fordi en schweizisk domstol har genindført en omstridt regel om, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer, hvilket Semenya nægter at gøre.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Jeg er meget skuffet over ikke at kunne forsvare min titel, som jeg har arbejdet hårdt for. Men dette kommer ikke til at afholde mig fra fortsat at kæmpe for alle de involverede kvinders menneskerettigheder, siger Semenya, der er forsvarende verdensmester på 800 meter-distancen, ifølge AFP.

/ritzau/