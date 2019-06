Caster Semenya vinder første løb på favoritdistancen, siden omstridt regel om kønshormoner blev suspenderet.

Den sydafrikanske løbestjerne Caster Semenya vandt søndag i suveræn stil favoritdistancen 800 meter ved et Diamond League-stævne i Californien.

Den 28-årige Semenya gennemførte løbet i tiden 1 minut og 55,70 sekunder. Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters den hurtigste tid, en kvinde har løbet en 800 meter på nogensinde i USA.

Amerikaneren Ajee Wilson var på andenpladsen næsten tre sekunder langsommere.

Løbet er det første for Caster Semenya, siden Den Schweiziske Forbundsdomstol i juni suspenderede en kontroversiel ny regel fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om kvindelige atleters testosteron-niveau.

Reglen handler om, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) havde i første omgang givet IAAF medhold i beslutningen om at indføre den kontroversielle regel, men Caster Semenya appellerede beslutning til domstolen i Schweiz, og dermed kan hun fortsat stille op i konkurrencer.

/ritzau/Reuters