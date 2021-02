Caster Semenya vil prøve sag om medicinering af kvinder hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Caster Semenya har åbnet en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det oplyser hendes advokater torsdag.

Den sydafrikanske løbestjerne går dermed op imod reglementet fra World Athletics i retten igen, efter at forbundet - dengang under navnet IAAF - i 2018 indførte en regel om medicinering af kvindelige atleter.

Reglen foreskriver, at mellemdistanceløbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner skal sænke testosteronniveau for at konkurrere i samme kategori som andre kvindelige løbere.

Sagen blev i 2019 bragt for Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som tillod atletikforbundet at indføre reglen, der har mødt modstand fra flere kanter.

Siden appellerede hun afgørelsen til Den Schweiziske Forbundsdomstol, men heller ikke her fik hun medhold.

- Semenyas kamp for værdighed, ligestilling og menneskerettigheder for kvinder i sport har taget et stort skridt, lyder det i en erklæring fra advokatfirmaet Norton Rose Fulbright, der repræsenterer Semenya.

Ifølge advokaterne skal Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tage stilling til, om den schweiziske domstol har behandlet Semenya korrekt efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

30-årige Semenya har to gange vundet OL-guld på 800 meter. VM har hun vundet tre gange på samme distance.

Hun har tidligere fortalt, at hun agter at stille op i 200 meter ved sommerens OL i Tokyo, men har endnu ikke kvalificeret sig.

200-meterløbere er ikke underlagt samme regler som mellemdistanceløbere med en høj produktion af testosteron.

World Athletics' hormonregel gælder således for løbere fra distancerne 400 meter til en mil, hvilket svarer til cirka 1,6 kilometer.

Det er uvist, hvornår sagen skal behandles ved menneskerettighedsdomstolen.

/ritzau/AFP