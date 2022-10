Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En seksdobbelt vinder af Eremitageløbet fyrer startpistolen af til den 53. motionsfest i Dyrehaven søndag klokken 11.

Dennis Jensen, som triumferede i nationalskoven i 1997,1999, 2001, 2003, 2004 og 2006, har fået den ærefulde tjans. Og han glæder sig.

»Eremitageløbet har fyldt meget i mit liv, siden jeg opfordret af min lærer Erling Lausen første gang var med som 12-årig skoledreng fra Agersø,« siger han.

Dennis Jensen husker, at han som dreng på den lille ø i Storebælt havde en drøm om at blive blandt de tusinde bedste i Eremitageløbet. Gradvis blev ambitionerne større.

Dennis Jensen deler rekorden som den mest vindende Eremitage-løber med seks sejre. Her løber han i ensom majestæt over målstregen i 2005. Foto: Claus Bech Andersen Vis mere Dennis Jensen deler rekorden som den mest vindende Eremitage-løber med seks sejre. Her løber han i ensom majestæt over målstregen i 2005. Foto: Claus Bech Andersen

Og gennem hele sin aktive karriere var det legendariske løb, som startede motionsbevægelsen, det største, han kunne vinde. Større end danske mesterskaber.

»Det er mit favoritløb. Jeg elsker Dyrehaven og nyder stemningen og naturen på Danmarks smukkeste rute,« siger han.

Ikke færre end otte gange løb han hurtigere end de magiske 40 minutter, flere end nogen anden. Han har en personlig rekord på 38.56. Kun Henrik Jørgensen og Carsten Jørgensen har løbet hurtigere med henholdsvis 38.40 og 38.45.

I sine første fem sejre havde han et forspring på mellem 30 og 51 sekunder til nærmeste konkurrent. Kun i sin sjette sejr blev han presset. Henrik Them var fem sekunder efter på andenpladsen.

Hvem bliver året motionist? Sundhed og velvære har været nøgleord, siden lægen Peter Schnohr og tandlægen og den olympiske skiløber Svend W. Carlsen fik idéen til verdens ældste motionsløb, Eremitageløbet, i 1969. Hvert år uddeler B.T. en ærespræmie, et sølvfad, til årets mandlige og kvindelige motionist. Har du et emne til de ærefulde priser, så send en mail og en begrundelse til journalist Peter Fredberg Eremitageløbet arrangeres af Københavns Idrætsforening og Københavns Skiklub. Læs mere og tilmeld dig årets motionsfest i Dyrehaven på elob.dk

I år 2000 løb Dennis Jensen 5.000 meter i Belgien på 13.25,39. Og det er stadig dansk rekord.

Foruden Dennis Jensen har Carsten Jørgensen, Abdi Hakin Ulad, Annemette Jensen og Sylvia Kiberenge vundet Eremitageløbet seks gange. Abdi Hakin Ulad og Sylvia Kiberenge har søndag chancen for at komme op på syv sejre.

Efter sin fornemme aktive karriere giver Dennis Jensen nu noget tilbage. Som personlig træner er han inspiration for nye løbere, hvoraf mange er med i Dyrehaven.

Dennis Jensen og Abdi Hakin Ulad inviterer til 'morgenmadsløb' lørdag klokken 9 (dagen før E-løbet) med start fra Klampenborgvej 237 i Lyngby (bag Kaiser Sport & Ortopædi). Alle er inviteret på en fem kilometer lang rute i roligt tempo som en hyggelig optakt til søndagens motionsfest.

Eremitageløbet arrangeres af Københavns Idrætsforening og Københavns Skiklub. Læs mere, og tilmeld dig årets motionsfest i Dyrehaven på elob.dk