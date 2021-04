Travsporten i Sverige blev mandag ramt af en tragedie.

Den seksårige stjernehest Farlander Am døde nemlig efter en soloulykke i sin fold. Det skriver Expressen.

Væddeløbshesten blev efterfølgende hastet til dyrlægen, men det stod hurtigt klart, at hans liv ikke kunne reddes. Bruddet på det ene bagben var simpelthen for alvorligt.

Farlander Am blev trænet af Johan Svensson, og han kalder det en sorgens dag.

»Lægerne kunne ikke garantere, at han ikke ville have ondt resten af livet, så vi valgte at aflive ham. Det vigtigste er, at han ikke lider mere.«

Den seksårige traver har været gennem en forrygende udvikling de seneste år, og dens præmiekonto har derfor også rundet en million kroner.

Johan Svensson var knust efter dødsfaldet. Han understreger ligeledes, at Farlander Am ikke kun var en hest for ham.

»Jeg har elsket denne hest. Og det er ikke kun som et konkurrencedygtigt individ. Han har været vidunderlig at have med at gøre, og at det ender sådan her, er tragisk,« siger han og fortsætter:

»Han er ikke kun en hest, men også en stærk personlighed. Det gør ondt i hele kroppen.«

Hestens træner siger afsluttende til det svenske medie, at Farlander Am var speciel grundet hestens talent og vilje til at vinde.