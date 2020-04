Jo mere sejlerne kan træne i Japan frem mod OL, jo bedre er man rustet, påpeger sejleren Anne-Marie Rindom.

Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom er lettet, efter at det onsdag blev en kendsgerning, at de danske atleter støttes med yderligere 40 millioner kroner frem mod OL i Tokyo på grund af udsættelsen fra 2020 til 2021.

- Jeg er meget, meget glad. Det har været usikkert, hvordan vi kunne få næste år til at hænge sammen, og det er ingen hemmelighed, at sejlsport er en rimelig dyr sportsgren, så jeg er meget taknemmelig over, at nogen vil støtte elitesporten på den måde, siger Anne-Marie Rindom.

Det vides endnu ikke, hvordan midlerne bliver fordelt mellem specialforbundene, men der skulle være basis for, at de danske sejlere kan rejse til Japan for at træne optimalt, når der igen er mulighed for det efter coronakrisen.

- Nu ved vi endnu ikke, hvornår der bliver åbnet mere op, men det kommer da helt sikkert til at gøre en forskel ved, hvor meget vi kan rejse til Japan.

- Jeg synes, at det er de mest optimale forberedelser at sejle på vandet derovre, og jo mere, jo bedre, så man er bedre forberedt end konkurrenterne, siger Rindom.

Støtten giver hendes også større ro på den økonomiske front, så hun i højere grad kan fokusere på sporten i den afgørende fase frem mod OL.

- Det giver mig mere frihed i forhold til min privatøkonomi. Jeg behøver ikke at være bekymret for, om jeg kan få det til at løbe rundt.

- Jeg har SU ved siden af, men så er man nødt til at læse, og det kan være svært at få til at hænge sammen i det sidste år frem mod OL, siger hun.

Det er Salling Fondene, Kirkbi og regeringen, der støtter Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark med 40 millioner kroner. Beløbet skal dække de danske ekstraudgifter for det udsatte OL.

/ritzau/