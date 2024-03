Efter barselsorlov er rorsmand Nicolai Sehested tilbage bag rattet og klar til barske vejrforhold i Sydney.

Den danske SailGP-båd har vendt snuden mod den australske by Sydney - denne gang med rorsmand Nicolai Sehested tilbage om bord.

Det sker i forbindelse med KPMG Australia Sail Grand Prix, som finder sted 24. og 25. februar.

Det skriver det danske hold i en pressemeddelelse.

Nicolai Sehested, som var på barselsorlov under den seneste afdeling, som fandt sted i Abu Dhabi i januar, er nu klar til at tage hul på anden halvdel af sæsonen sammen med resten af holdet.

- Det er fantastisk at være tilbage i Sydney. Det er en af verdens bedste sejldestinationer og en vigtig venue for vores hold, siger rorsmand Nicolai Sehested.

Det danske hold gjorde sin SailGP-debut i Sydney Harbour i februar 2020. Det er fjerde gang, holdet skal sejle i Sydney.

Den danske båd ligger i øjeblikket på fjerdepladsen på i den samlede stilling og vil forsøge at lægge pres på top-tre med en positiv præstation i Australien.

Det danske hold forventer nogle barske vindforhold i weekenden, hvilket kan være "en lakmusprøve for hvilke hold, der er værd at holde øje med i den sidste del af sæsonen", siger Sehested.

Sæsonen består af i alt 13 stævner, hvoraf weekendens stævne i Sydney er det ottende.

- De seneste arrangementer i lettere vindforhold har givet nogle af de nyere hold en chance for at lære tovværket at kende i rolige omgivelser, men Sydney er en helt anden størrelse, siger han.

- Jeg forventer nogle episke løb denne weekend. Vores mål er at komme ud og sikre, at vi er på podiet søndag aften.

KPMG Australia Sail Grand Prix begynder lørdag klokken 06 dansk tid.

