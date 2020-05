Basketballikonet Michael Jordan er for alvor kommet tilbage i folks bevidsthed, efter dokumentarserien 'The Last Dance' er blevet vist på Netflix.

De mange sejre, personlige fortællinger og indgående indblik i hovedpersonens liv har indtil videre begejstret seere verden over, men nu får serien også flere seere til at udtrykke en bestemt bekymring.

Flere undrer sig nemlig over den seksdobbelte NBA-mesters øjne, der ser både gule og røde ud.

'Jeg er klar over, at vi har nok sundhedsmæssige bekymringer at forholde os til lige nu, men er der andre, der er bekymret for Michael Jordans gule øjne i 'The Last Dance'? Det ser seriøst ud, som om at han har leversvigt,' skriver en Twitter-bruger.

'Er der nogen, der ved, hvorfor Michael Jordans øjne er røde? Det er bekymrende i 'The Last Dance'...og bliver ikke nævnt. Jeg antager, at han har det godt, men jeg har aldrig set det før,' skriver en anden.

Michael Jordan har dog aldrig selv offentligt adresseret en bekymring omkring sine øjne, ligesom han heller aldrig har fortalt, at han skulle have problemer med gulsot eller leveren, som flere seere ellers hentyder til.

Sådan ser Michael Jordan ud i serien 'The Last Dance'.

Det er da heller ikke alle, der ser den store grund til bekymring. Flere påpeger, at øjnene har set sådan ud siden starten af 00'erne.

Det er dog ikke uden grund, at der bliver sat spørgsmålstegn ved øjnene. Den gule og røde farve kan nemlig være en indikation på helbredsmæssige problemer.

Det fortæller øjenspecialist på Eagle Eye Centre i Singapore, dr. Val Phua, til mediet VICE.

»Gule øjne bør ikke ignoreres, fordi det er et tegn på, at der er noget galt. At lade det være ubehandlet kan betyde, at man går på kompromis med sit syn og også risikerer at blive blind,« forklarer han.

I know we have enough health concerns to worry about right now, but is anyone else concerned for Michael Jordan’s jaundice eyes in the “Last Dance”? Like for real it looks like he’s in liver failure. #TheLastDance pic.twitter.com/ScUrMgd29e — Jill (@sadnurse420) April 27, 2020

Han forholder sig også specifikt til Michael Jordans øjne:

»Jordans øjne er en smule misfarvede, hvilket kan tyde på gulsot, men der ser også ud til at være en let hævet læsion på øjet, som kan tyde på, at det er noget lokalt, der forårsager misfarvningen såsom pinguecula.«

Pinguecula er en godartet vækst, der udvikler sig på overfladen af ​​øjet og altså er fuldstændig ufarligt.

Han pointerer også, at det gule i øjnene kan komme til at se endnu mere tydeligt ud på mørkhudede personer i forhold til personer, der er lysere.

MIchael Jordan (th.) fejrer det sjette (og sidste) mesterskab hos Chicago Bulls. her sammen med Dennis Rodman. Foto: MIKE NELSON

Doktor Val Phua understreger dog også over for mediet, at det er vanskeligt at komme med en egentlig diagnose baseret på billeder og klip fra dokumentarserien.

Der er også en sandsynlighed for, at der er tale om en genetisk tilstand.

Alene i USA har 'The Last Dance' allerede slået Netflix-serien 'Tiger King' af pinden som den mest populære dokumentarserie.

Det sidste to afsnit af serien bliver tilgængelig på Netflix mandag.