Nattens længe ventede UFC-opgør mellem to af verdens bedste fjervægtskæmpere endte på voldsom og spektakulær vis.

Mexicanske Yair Rodriguez chokerede modstanderen Chan Sung Jung, verden og sandsynligvis også sig selv, da det lykkedes ham at knockoute sydkoreaneren med blot ét sekund tilbage af kampen.

Rodriguez er kendt for sine sindssygt underholdende kampe, der inden kampen havde indbragt ham hele fire bonusser i syv UFC-kampe for bedste præstation og bedste kamp. Men nattens knockout står som et foreløbigt højdepunkt i en karriere, der begynder at ligne noget helt særligt.

Rodriguez var bagud på point, da han gik ind til femte og sidste runde, og Korean Zombie havde tjek på kampens afslutning lige indtil allersidste sekund, hvor mexicaneren fik sendt en albue henover ryggen på sig selv og tordnet den i kæben på Jung, der gik ud som et lys samtidig med, at kampuret gik på nul.

Her er øjeblikket, hvor kampen afgøres, fanget. Jung blev slået bevidstløs, og hørte ikke kampen blive blæst af, mens han faldt til jorden.

Kampen i almindelighed og knockouten i særdeleshed bliver allerede hyldet på sociale medier som den bedste i år hvis ikke nogensinde. Og den magtfulde UFC-præsident Dana White er med i koret.

»Sikke dog en u-fucking-trolig kamp. Kæmpe respekt til [Korean Zombie] og [Yair Rodriguez] for den krig. Den sygeste knockout, jeg NOGENSINDE har set«, skriver han på Instagram efter dramaet, der fandt sted i Denver, Colorado.

UFC har givet Rodriguez 100.000 dollars i bonus for bedste præstation og bedste kamp, således at han nu er oppe på seks bonusser i otte kampe - til en samlet værdi af 300.000 dollars.

Videoer af den vilde afslutning spredes lige nu på sociale medier, og kan ses her:

That was the most insane finish to a fight I've ever seen. Fantastic fight between Yair Rodriguez and Chan Sung Jung finishes in the last second with an elbow KO out of nowhere. KO came at 4:59 of the fifth and final round. #UFCDenver pic.twitter.com/aoYhPyCVJO — Simon Head (@simonhead) November 11, 2018