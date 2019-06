Mark O. Madsen kom, så og sejrede.

Sådan lød det fra den tidligere olympiske bryder selv efter lørdagens sejr over Patrick Nielsen i MMA-buret.

En kamp, der kan ses i toppen af artiklen, og som ikke varede længe. For allerede i første omgang, fik Mark O. Madsen sendt Patrick Nielsen ned på gulvet.

Og her havde Mark O. Madsen overtaget, selvom Patrick Nielsen - til stor ros fra kommentatorerne - forsøgte at forsvare sig. Til sidst måtte han dog opgive, da han blev fanget i et kvælertag fra sin modstander. En afslutning, som dog langt fra høstede roser fra Patrick Nielsen efter kampen.

»Du slår som en fucking svans. Det er helt vildt. Du ved jo, du ikke kunne slå mig ud,« sagde Patrick Nielsen blandt andet til Mark O. Madsen, inden han blev afbrudt af kampens dommer.

I sit sejrsinterview stak Mark O. Madsen så lidt tilbage.

»Nu er det sådan indenfor kampsport, at en af grundpillerne er gensidig respekt. Upåagtet hvordan det er gået op til kampen, vil jeg gerne vise min respekt overfor Patrick for, at han kommer herop,« sagde Mark O. Madsen.

