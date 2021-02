Motorsportsfans står måbende tilbage efter et voldsomt uheld ramte Nascar-seriens løb Daytona 500 søndag nat dansk tid.

Kort før løbets afslutning bragede de forreste biler sammen i et uheld, der medførte et sandt flammehav.

Men på utrolig vis var der ingen af de involverede kørere, der tog alvorlig skade efter det voldsomme uheld.

Faktisk kunne de alle selv forlade deres nedbrændte og totalsmadrede køretøjer i god behold.

Also, I’m so glad to see everyone walk away from this scary crash! The safety initiatives that @NASCAR has put in place are truly incredible. https://t.co/sPuvyRibA4 — Justin Allgaier (@J_Allgaier) February 15, 2021

Det har fået fans til at reagere på, hvor utrolig langt de er nået med sikkerheden i den amerikanske motorsport.

Den amerikanske Nascar-serie har nemlig en mørk historie, hvad angår alvorlige ulykker. Syv dødsfald, hvoraf det seneste var den syvdobbelte Nascar-vinder Dale Earnhardt Sr i 2001.

Legendens tragiske dødsfald udløste en række sikkerhedsproducer. Det har heldigvis gjort, at der ikke har været nogen dødsfald i den dramatiske motorsportsserie, selvom voldsomme uheld, som under nattens Daytona 500-løb, stadig forekommer.

Den 36-årige amerikaner Michael McDowell slap igennem de mange sammenkørsler og vandt sin første Nascar-sejr, efter at han har stillet til start i hele 357 løb.

This is what I'm talking about. That a car can look like this and the driver can just walk out OK is mind-boggling. Amazing really. #NASCAR #Daytona500 https://t.co/pom0zIINnE — Jon Alba (@JonAlba) February 15, 2021

»Jeg vil bare sige hej til min kone derhjemme. Glædelig valentinsdag. Jeg ved, det har været en hård uge. Mine børn, jeg elsker jer. Jeg ville ønske, de kunne være her med mig for at fejre sejren,« lød det fra Michael McDowell efter løbet.

Daytona 500 er et løb med 200 omgange på i alt 500 miles, godt 800 kilometer, der i år tog kørerne ni timer at gennemføre. Det skyldes et regnvejr, der forsinkede løbet med næsten seks timer, og det derfor sluttede på et mørkt og oplyst raceranlæg.

Du kan se hele det voldsomme uheld i videoafspilleren øverst i artiklen.