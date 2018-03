Kampen varer til sidste fløjt. Husk det!

Sådan lyder klichéen. Men det var præcis, hvad der skete i lørdags i et lokalopgør mellem to high school-hold i New York.

Det så sort ud for basketballholdet Ardsley Panthers, som med 2,4 sekunder igen var nede med to point til lokalrivalerne Tappan Zee. Pointtavlen viste 49-51 til udeholdet.

HOLY CRAP! Ardsley wins on a miracle at buzzer. Julian McGarvey! pic.twitter.com/O4s8fyFdAP — Kevin Devaney Jr. (@KDJmedia1) March 3, 2018

Men Ardsleys Julian McGarvey havde ikke givet op. Han tog et hurtigt returløb, opsnappede en lang aflevering og kastede bolden i kurven fra egen trepointslinje.

Alt dette nåede han lige inden den såkaldte 'buzzer', der markerer slutningen på kampen. Scoringen gav hjemmeholdet tre point, og Ardsley Panthers vandt kampen på mirakuløs vis med 52-51.

McGarvey at the buzzer!!!! Ardsley wins 52-51. pic.twitter.com/EYlEUMXuic — Varsity Insider (@lohudinsider) March 3, 2018

»Det er det største øjeblik i mit liv. Det er den slags øjeblikke, det hele handler om for en high school basketballspiller,« sagde en følelsesladet Julian McGarvey til den amerikanske reporter Kevin Devaney Jr.

Scoringen i sidste sekund fik publikum til at gå i ekstase. Mange tilhængere stormede banen og lykønskede Julian McGarvey og resten af holdkammeraterne.

Næsten 1.5 millioner har indtil videre set det mirakuløse comeback på Twitter.