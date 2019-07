Alt for meget blod.

Det var årsagen til, at den danske MMA-fighter Nicolas Dalby ikke fik tilkendt sejren over Ross Houston i lørdagens Cage Warriors-titelkamp i London.

Blod er normalt en del af kampsporten MMA, men i sjældne tilfælde er der simpelthen for meget af det.

Det var i hvert fald tilfældet, da kampen mellem Dalby og Houston blev stoppet før tid. SE DE VILDE OG BLODIGE SCENER FRA OPGØRET ØVERST.

Vis dette opslag på Instagram Don’t hate just fucking penetrate. #blood #RedWedding #GoTInRealLife #RedWedding Et opslag delt af Nicolas “Lokomotivo” Dalby (@dalbymma) den 29. Jun, 2019 kl. 9.48 PDT

Dalby lå ellers til at vinde kampen over sin skotske modstander, men kamplederen valgte at afbryde opgøret med to minutter tilbage af tredje omgang. Derfor endte kampen som 'no contest' – uden vinder.

Både Dalby og Houston fik slag undervejs i kampen, der fik dem til at bløde voldsomt, hvilket tydeligt kunne ses på oktagonens kanvas. Og det var altså grunden til, at kamplederen valgte at stoppe kampen.

De to MMA-fightere havde nemlig svært ved at holde sig på benene på det blodige underlag. Dalby flækkede øjenbrynet, og Houston brækkede blandt andet næsen.

Men dansk succes kom der alligevel ved stævnet i London, da Mads Burnell vandt på submission i anden runde mod Dean Trueman.

Dermed snuppede den danske MMA-stjerne titelbæltet hos Cage Warriors i sin debut.