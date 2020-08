Rugbyspilleren Joel Thompson bed næsten sin tunge midt over i søndagens kamp mod Newcastle Knights.

Det skete efter bare fire minutter, da han løb sammen med Kurt Mann. Alligevel spillede Manly Sea Eagles-spilleren de resterende 76 minutter.

Og det er egentlig meget imponerende, hvis du ser på billedet, som han delte efterfølgende.

Joel Thompson viste sin tunge på Twitter, hvor han skrev, at han kun gik op i at redde sine tænder.

Just save my teeth, that’s all I care about hahahttps://t.co/E178HYZrtk — Joel Thompson (@joel_thompson12) August 16, 2020

Ifølge mediet News væltede blodet ud af munden på rugbyspilleren efter kampen, og han måtte syes af en specialist med det samme.

Men Joel Thompson tænkte overhovedet ikke på sin tunge. Han var kun nervøs, fordi han troede, at tænderne var smadret.

Rugbyspilleren erkendte dog, at hele kampen var fyldt med smerter, men han nægtede at lade sig udskifte, fordi det var hans arbejde at gennemføre.

Indsatsen i søndagens kamp blev da også bemærket blandt holdkammeraterne, hvor Curtis Sironen kaldte Joel Thompson får en 'hård negl'.

Joel Thompson er vant til at få nogle tæsk, mens han er på arbejde. Foto: DAN HIMBRECHTS

Manly Sea Eagles-spilleren kunne ikke drikke vand eller andet væske, så i løbet af kampen drak han kun sit eget blod.

Selv om tungen ikke har det helt godt i munden på Joel Thompson, regner han med at spille kamp igen på lørdag.