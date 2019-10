Der sker ting og sager for den danske nykårede UFC-stjerne Mark O. Madsen i disse dage.

Forleden debuterede han i MMA-sportens superliga, UFC, med at maltraktere sin italienske modstander for øjnene af over 12.000 i Royal Arena.

Og ondag fik han så trykket hånd med én af kampsportsverdenens allerstørste legender. Nemlig selveste Mike Tyson.

Mark O. Madsen fik foreviget øjeblikket, som han har delt med sine Instagram-følgere.

Vis dette opslag på Instagram Great day at the Tyson Ranch! @miketyson the legend #dominancemma #mediaday #legend #illbeback #teamolympian #theolympian @claus_palm @jannikvestmar @martinkampmann @hassantorabiofficial #ufc Et opslag delt af Mark THE OLYMPIAN Madsen (@marktheolympianmadsen) den 8. Okt, 2019 kl. 10.47 PDT

»Fed day på The Tyson Ranch. Mike Tyson, legenden,« skriver Mark O. Madsen til billedet.

53-årige Mike Tyson er én af tidernes største sværvægtboksere, og han totaltdominerede sporten i store dele af 80'erne og 90'erne.

Han er desuden kendt for en række skandaler - bl.a. for en voldtægtsdom og for at have bidt et stykke af ærkerivalen Evander Holyfields øre af under en kamp.

Det vides endnu ikke, hvad Mark O. Madsens næste UFC-udfordring bliver.