Det er den tid på året.

Hvor magasinet Sports Illustrated giver den moderne mand en tvivlsom, men dog alligevel nogenlunde legitim undskyldning for at se på letpåklædte kvinder.

Det er med andre ord blevet tid til magasinets årlige Swimsuit-udgave med flere sportsstjerner, som du kan se flere billeder af længere nede i artiklen.

Denne gang pryder det kendte magasin forsiden med fodboldspilleren Alex Morgan samt den tidligere cheerleader Camille Kostek, der er kæreste med den pensionerede NFL-stjerne Rob Gronkowski, og den forhenværende supermodel Tyra Banks.

Vis dette opslag på Instagram It’s been 5 years since the last time i was a part of #SISwim and let me tell you, for this, it was worth the wait!!! 2019 @si_swimsuit issue ON.SALE.NOW. // @wattsupphoto Et opslag delt af Alex Morgan (@alexmorgan13) den 8. Maj, 2019 kl. 10.03 PDT

»De tre kvinder, der er på forsiden af 2019 Sports Illustrated Swimsuit Issue, repræsenterer brandet på den mest kraftfulde måde overhovedet,« siger Sports Illustrateds Swimsuit-redaktør MJ Day.

Foruden de tre forsidemodeller er der dog også andre sportsstjerner inde i magasinet, som også danske Caroline Wozniacki har været en del af tidligere.

Dem kan vi tage et kig på herunder.

Lindsey Vonn er skiløber og har vundet tre gange OL-guld:

We'll miss her on the slopes, but we LOVE Lindsey Vonn on the beach! pic.twitter.com/gogqfJfz3F — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 9. maj 2019

Paige VanZant er UFC-kæmper:

Vis dette opslag på Instagram @si_swimsuit is here!!!!! #siswimsuit Et opslag delt af Paige VanZant (@paigevanzant) den 8. Maj, 2019 kl. 11.57 PDT

Go behind the scenes with @paigevanzant on her #SISwim 2019 shoot in Puerto Vallarta pic.twitter.com/cC4XWMN6iY — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 9. maj 2019

Alex Morgan er fodboldspiller:

Vis dette opslag på Instagram I can’t choose one... so here’s 4 more of my faves. #SISwim // @wattsupphoto Hair // @anthonycristianosalon Make Up // @christinecherbonnier Et opslag delt af Alex Morgan (@alexmorgan13) den 8. Maj, 2019 kl. 5.15 PDT

GIRL. POWER. @alexmorgan13 pic.twitter.com/Y6GVsZrTS1 — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 9. maj 2019

Simone Biles er gymnast og har fire OL-guldmedaljer:

Olympic gymnast @Simone_Biles returns to #SISwim and she’s not afraid to prove that strong is sexy https://t.co/bZoDVvnXDm pic.twitter.com/qwcT12d7Rj — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 8. maj 2019

Du kan se langt flere billeder fra Sports Illustrateds Swimsuit Edition her.