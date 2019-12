Bendtner sagde goddag og farvel i FCK, Wozniacki sagde stop og Mads Pedersen og håndboldmændene vandt VM-guld.

Året blev indledt med en kæmpe dansk triumf, da håndboldherrerne på hjemmebane i Herning hjemtog den første VM-titel nogensinde for det danske herrelandshold.

Det var et år uden store fodboldslutrunder og olympiske lege, men der var alligevel masser af opture, nedture, dramaer, trænerfyringer, skandaler, overraskelser, dødsfald, comebacks, karrierestop og meget andet.

Denne billedserie indkapsler nogle af de største øjeblikke fra 2019.

Det østrigske skifænomen Marcel Hirscher tog i 2019 sejren i den samlede World Cup for ottende år på stribe. Kort efter meddelte den 30-årige alpinstjerne, at han stoppede karrieren, så der i 2020 skal findes en ny alpinkonge blandt herrerne. Javier Soriano/Ritzau Scanpix Vis mere Det østrigske skifænomen Marcel Hirscher tog i 2019 sejren i den samlede World Cup for ottende år på stribe. Kort efter meddelte den 30-årige alpinstjerne, at han stoppede karrieren, så der i 2020 skal findes en ny alpinkonge blandt herrerne. Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Fodboldlandstræner Åge Hareide fik problemer med en infektion i knæet, og det betød, at han måtte blive hjemme fra EM-kvalifikationskampene ude mod Gibraltar og Georgien. Han nåede dog at blive klar til de afgørende kampe og ledte Danmark til EM i 2020, der bliver hans sidste i spidsen for Danmark. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Fodboldlandstræner Åge Hareide fik problemer med en infektion i knæet, og det betød, at han måtte blive hjemme fra EM-kvalifikationskampene ude mod Gibraltar og Georgien. Han nåede dog at blive klar til de afgørende kampe og ledte Danmark til EM i 2020, der bliver hans sidste i spidsen for Danmark. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Italiensk fodbold har fortsat problemer racisme fra tilskuerne. Brescias Mario Balotelli (tv.) er en af de spillere, som flere gange har været mål for racismen - blandt andet i en kamp mod Hellas Verona. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Vis mere Italiensk fodbold har fortsat problemer racisme fra tilskuerne. Brescias Mario Balotelli (tv.) er en af de spillere, som flere gange har været mål for racismen - blandt andet i en kamp mod Hellas Verona. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Der skulle gå 11 år, flere operationer og et forlist ægteskab mellem golfstjernen Tiger Woods' 14. og 15. majortitel. Amerikaneren vandt sin femte US Masters-titel, da han strøg til tops i 2019-udgaven af turneringen, som han første gang vandt i 1997. Lucy Nicholson/Reuters Vis mere Der skulle gå 11 år, flere operationer og et forlist ægteskab mellem golfstjernen Tiger Woods' 14. og 15. majortitel. Amerikaneren vandt sin femte US Masters-titel, da han strøg til tops i 2019-udgaven af turneringen, som han første gang vandt i 1997. Lucy Nicholson/Reuters

Englands udekamp mod Bulgarien i EM-kvalifikationen blev skæmmet af bulgarske fans, som kom med racistiske ytringer. Skandalen blev så stor, at præsidenten for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, gik af, og Uefa idømte efterfølgende også Bulgarien en straf. Carl Recine/Ritzau Scanpix Vis mere Englands udekamp mod Bulgarien i EM-kvalifikationen blev skæmmet af bulgarske fans, som kom med racistiske ytringer. Skandalen blev så stor, at præsidenten for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, gik af, og Uefa idømte efterfølgende også Bulgarien en straf. Carl Recine/Ritzau Scanpix

Cykelløbet Polen Rundt i august blev ramt af en frygtelig tragedie, da det belgiske talent Bjorg Lambrecht styrtede på 3. etape og døde. Her ses hans kiste til begravelsen. Pool/Reuters Vis mere Cykelløbet Polen Rundt i august blev ramt af en frygtelig tragedie, da det belgiske talent Bjorg Lambrecht styrtede på 3. etape og døde. Her ses hans kiste til begravelsen. Pool/Reuters

Efter at være blevet henvist til tredjepladsen i Giro d'Italia tog sloveneren Primoz Roglic revanche i årets sidste grand tour, Vuelta a España. Roglic vandt en enkelt etape på vej til den samlede sejr, som var hans første grand tour-triumf i karrieren. Oscar Del Pozo/Ritzau Scanpix Vis mere Efter at være blevet henvist til tredjepladsen i Giro d'Italia tog sloveneren Primoz Roglic revanche i årets sidste grand tour, Vuelta a España. Roglic vandt en enkelt etape på vej til den samlede sejr, som var hans første grand tour-triumf i karrieren. Oscar Del Pozo/Ritzau Scanpix

Egan Bernal (i midten) hædres på podiet i Paris, hvor han har følgeskab af holdkammeraten og sidste års Tour-vinder, Geraint Thomas, samt hollandske Steven Kruijswijk. Christian Hartmann/Reuters Vis mere Egan Bernal (i midten) hædres på podiet i Paris, hvor han har følgeskab af holdkammeraten og sidste års Tour-vinder, Geraint Thomas, samt hollandske Steven Kruijswijk. Christian Hartmann/Reuters

Noget overraskende var ecuadorianske Richard Carapaz stærkeste mand i årets Giro d'Italia, da han med klog kørsel overlistede løbets største favoritter. Han blev den første grand tour-vinder fra Ecuador. Cristina Vega/Ritzau Scanpix Vis mere Noget overraskende var ecuadorianske Richard Carapaz stærkeste mand i årets Giro d'Italia, da han med klog kørsel overlistede løbets største favoritter. Han blev den første grand tour-vinder fra Ecuador. Cristina Vega/Ritzau Scanpix

Niko Kovac leverede ikke de resultater, som sejrsvante Bayern München normalt henter, og han blev smidt på porten efter skuffende resultater i ligaen. Det pinlige 1-5-nederlag til Eintracht Frankfurt blev hans sidste kamp i cheftrænersædet. Christof Stache/Ritzau Scanpix Vis mere Niko Kovac leverede ikke de resultater, som sejrsvante Bayern München normalt henter, og han blev smidt på porten efter skuffende resultater i ligaen. Det pinlige 1-5-nederlag til Eintracht Frankfurt blev hans sidste kamp i cheftrænersædet. Christof Stache/Ritzau Scanpix

Efter den 19. etape, som måtte afbrydes på grund af uvejr, fortalte Tour de France-løbsdirektør Christian Prudhomme til Ineos' Egan Bernal, at han var i den gule trøje. Bernal overtog trøjen, fordi tiderne på rytterne blev taget på toppen af den sidste stigning, som de nåede at passere før afbrydelsen, og her var Bernal i udbrud. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Vis mere Efter den 19. etape, som måtte afbrydes på grund af uvejr, fortalte Tour de France-løbsdirektør Christian Prudhomme til Ineos' Egan Bernal, at han var i den gule trøje. Bernal overtog trøjen, fordi tiderne på rytterne blev taget på toppen af den sidste stigning, som de nåede at passere før afbrydelsen, og her var Bernal i udbrud. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen hævede armene i gigantisk triumf, da han som den første danske herrerytter nogensinde vandt VM i landevejsløb for professionelle. Efter et opslidende, koldt og vådt løb i England havde danskeren mest krudt i benene i opløbet, hvor han overbevisende satte italieneren Matteo Trentin til vægs. Ben Stansall/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen hævede armene i gigantisk triumf, da han som den første danske herrerytter nogensinde vandt VM i landevejsløb for professionelle. Efter et opslidende, koldt og vådt løb i England havde danskeren mest krudt i benene i opløbet, hvor han overbevisende satte italieneren Matteo Trentin til vægs. Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Under stor mediebevågenhed blev Nicklas Bendtner præsenteret som ny spiller i FC København på en kontrakt til årsskiftet. Den tidligere Arsenal-angriber udgav også sin selvbiografi, som trak mange overskrifter. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Under stor mediebevågenhed blev Nicklas Bendtner præsenteret som ny spiller i FC København på en kontrakt til årsskiftet. Den tidligere Arsenal-angriber udgav også sin selvbiografi, som trak mange overskrifter. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

2019 blev året, hvor et menneske for første gang i historien brød den magiske grænse på to timer for at gennemføre et maratonløb. Kenyaeren Eliud Kipchoge krydsede målstregen i Wien i tiden 1 time, 59 minutter og 40 sekunder efter de 42,195 kilometer. Tiden gælder dog ikke som ny verdensrekord, da det ikke var et officielt maratonløb. Det var et løb opsat til netop rekordforsøget, hvor kun Kipchoge og en masse fartsættere deltog for at give ham optimale betingelser for at komme under de magiske to timer. Herbert Neubauer/Ritzau Scanpix Vis mere 2019 blev året, hvor et menneske for første gang i historien brød den magiske grænse på to timer for at gennemføre et maratonløb. Kenyaeren Eliud Kipchoge krydsede målstregen i Wien i tiden 1 time, 59 minutter og 40 sekunder efter de 42,195 kilometer. Tiden gælder dog ikke som ny verdensrekord, da det ikke var et officielt maratonløb. Det var et løb opsat til netop rekordforsøget, hvor kun Kipchoge og en masse fartsættere deltog for at give ham optimale betingelser for at komme under de magiske to timer. Herbert Neubauer/Ritzau Scanpix

Der var fest og farver i Liverpools gader, da byens rødblusede fodboldhold blev kørt rundt i en åben bus for at lade sig hylde for sejren i Champions League. Triumfen kom i stand via en 2-0-sejr i finalen over Tottenham. Oli Scarff/Ritzau Scanpix Vis mere Der var fest og farver i Liverpools gader, da byens rødblusede fodboldhold blev kørt rundt i en åben bus for at lade sig hylde for sejren i Champions League. Triumfen kom i stand via en 2-0-sejr i finalen over Tottenham. Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Mathias Zanka Jørgensen røg i modvind i de danske medier, da han sammen med resten af Fenerbahce-holdet stillede op til holdfoto inden en ligakamp iført en t-shirt med en hyldest til Tyrkiets militær, som noget tid forinden havde angrebet Syrien. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Zanka Jørgensen røg i modvind i de danske medier, da han sammen med resten af Fenerbahce-holdet stillede op til holdfoto inden en ligakamp iført en t-shirt med en hyldest til Tyrkiets militær, som noget tid forinden havde angrebet Syrien. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

OL-sølvvinderen Sara Slott Petersen (th.) løb sig i Doha sikkert i VM-finalen i 400 meter hækkeløb med en andenplads i semifinalen, men en ulovlig passage af en hæk betød, at hun blev diskvalificeret. Hun nedlagde protest, men det ændrede ikke på resultatet. Fabrizio Bensch/Reuters Vis mere OL-sølvvinderen Sara Slott Petersen (th.) løb sig i Doha sikkert i VM-finalen i 400 meter hækkeløb med en andenplads i semifinalen, men en ulovlig passage af en hæk betød, at hun blev diskvalificeret. Hun nedlagde protest, men det ændrede ikke på resultatet. Fabrizio Bensch/Reuters

Demonstratiorne i Hong Kong rettet mod Kina endte med at skabe ballade i NBA. Et tweet med støtte til demonstranterne fra Houston Rockets' general manager faldt Kina for brystet. Preseason-kampene, som skulle have været vist på kinesisk stats-tv, blev fjernet, ligesom mange kinesiske sponsorer i NBA-klubber trak sig. Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix Vis mere Demonstratiorne i Hong Kong rettet mod Kina endte med at skabe ballade i NBA. Et tweet med støtte til demonstranterne fra Houston Rockets' general manager faldt Kina for brystet. Preseason-kampene, som skulle have været vist på kinesisk stats-tv, blev fjernet, ligesom mange kinesiske sponsorer i NBA-klubber trak sig. Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang måtte igen sande, at drømmen om en plads på podiet i Tour de France blev ødelagt af et styrt. Her kigger han på skaderne efter det styrt på 16. etape, som sendte ham ud af løbet. Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Vis mere Jakob Fuglsang måtte igen sande, at drømmen om en plads på podiet i Tour de France blev ødelagt af et styrt. Her kigger han på skaderne efter det styrt på 16. etape, som sendte ham ud af løbet. Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen og Haas-teamet havde en frustrerende 2019-sæson, hvor bilen sjældent fungerede i løbene. Det betød langt færre point i VM-stillingen end i 2018, men Magnussen sluttede dog foran teamkammerat Romain Grosjean i tabellen. Anton Vaganov/Reuters Vis mere Kevin Magnussen og Haas-teamet havde en frustrerende 2019-sæson, hvor bilen sjældent fungerede i løbene. Det betød langt færre point i VM-stillingen end i 2018, men Magnussen sluttede dog foran teamkammerat Romain Grosjean i tabellen. Anton Vaganov/Reuters

Anders Antonsen spillede et fantastisk VM i badminton, men da han nåede til finalen, var kræfterne sluppet op, og han blev rundbarberet af den forsvarende verdensmester og suveræne verdensetter, Kento Momota, som han her lykønsker med sejren. Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Antonsen spillede et fantastisk VM i badminton, men da han nåede til finalen, var kræfterne sluppet op, og han blev rundbarberet af den forsvarende verdensmester og suveræne verdensetter, Kento Momota, som han her lykønsker med sejren. Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Atletiktræneren Alberto Salazar havde i flere år været mistænkt for dopingsnyd, og i 2019 faldt hammeren. Den 61-årige cubaner fik fire års karantæne fra sporten, og det storstilede Nike Oregon Project, hvor Salazar var en ledende skikkelse, blev efterfølgende nedlagt. Andy Lyons/Ritzau Scanpix Vis mere Atletiktræneren Alberto Salazar havde i flere år været mistænkt for dopingsnyd, og i 2019 faldt hammeren. Den 61-årige cubaner fik fire års karantæne fra sporten, og det storstilede Nike Oregon Project, hvor Salazar var en ledende skikkelse, blev efterfølgende nedlagt. Andy Lyons/Ritzau Scanpix

DBU havde rekvisitterne med i kufferten til den afgørende kamp i EM-kvalifikationen mod Irland på Aviva Stadium i Dublin, så spillerne efter 1-1-kampen kunne fejre den bookede billet til EM i 2020. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere DBU havde rekvisitterne med i kufferten til den afgørende kamp i EM-kvalifikationen mod Irland på Aviva Stadium i Dublin, så spillerne efter 1-1-kampen kunne fejre den bookede billet til EM i 2020. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Da Kenneth Andersen ikke længere ønskede cheftrænerrollen for FC Midtjyllands superligamandskab, fik assistenten Brian Priske chancen frem til nytår. Hans dessiner fra sidelinjen var så overbevisende, at klubben allerede har udstyret ham med en længerevarende kontrakt for ligaens førerhold. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Da Kenneth Andersen ikke længere ønskede cheftrænerrollen for FC Midtjyllands superligamandskab, fik assistenten Brian Priske chancen frem til nytår. Hans dessiner fra sidelinjen var så overbevisende, at klubben allerede har udstyret ham med en længerevarende kontrakt for ligaens førerhold. Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Leon Madsen (tv.) vandt sæsonens sidste speedwaygrandprix i polske Torun i suveræn stil, men i den samlede VM-stilling måtte han nøjes med andenpladsen efter Polens Bartosz Smarzlik (i midten), der tog sin første VM-titel. Sportxpress/Ritzau Scanpix Vis mere Leon Madsen (tv.) vandt sæsonens sidste speedwaygrandprix i polske Torun i suveræn stil, men i den samlede VM-stilling måtte han nøjes med andenpladsen efter Polens Bartosz Smarzlik (i midten), der tog sin første VM-titel. Sportxpress/Ritzau Scanpix

Den danske juniorspiller Holger Rune buldrede frem blandt tennissportens stjernefrø. Først vandt han French Open for juniorer, og han sluttede siden af med triumf i sæsonfinalen i en alder af blot 16 år. Han sluttede året som nummer et på juniorernes verdensrangliste og havde allerede rettet fokus mod seniortennis i 2020. Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix Vis mere Den danske juniorspiller Holger Rune buldrede frem blandt tennissportens stjernefrø. Først vandt han French Open for juniorer, og han sluttede siden af med triumf i sæsonfinalen i en alder af blot 16 år. Han sluttede året som nummer et på juniorernes verdensrangliste og havde allerede rettet fokus mod seniortennis i 2020. Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Trods endnu en forlist Tour de France-podiedrøm sluttede Jakob Fuglsang et fantastisk cykelår af på fornemmeste vis, da han sejrede på 16. etape af Vuelta a España, hvor han krydsede målstregen efter flot kørsel. Ander Gillenea/Ritzau Scanpix Vis mere Trods endnu en forlist Tour de France-podiedrøm sluttede Jakob Fuglsang et fantastisk cykelår af på fornemmeste vis, da han sejrede på 16. etape af Vuelta a España, hvor han krydsede målstregen efter flot kørsel. Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

AaB's resultater i Superligaen har svinget en del gennem de seneste sæsoner, og i 2019 følte bestyrelsen, at det var tid til ændringer. Det betød, at sportsdirektør Allan Gaarde fik en fyreseddel. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere AaB's resultater i Superligaen har svinget en del gennem de seneste sæsoner, og i 2019 følte bestyrelsen, at det var tid til ændringer. Det betød, at sportsdirektør Allan Gaarde fik en fyreseddel. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jens Stage skiftede inden indeværende sæson fra AGF til FC København, og det faldt en del AGF'ere for brystet, at den indfødte aarhusianer drog til hovedstaden. Nogle havde endog meget svært ved at styre frustrationen. Tre mænd kastede en brosten og en brandbome ind i Stages lejlighed i Aarhus. De tre blev i november dømt for forsøg på brandstiftelse og idømt fængselsdomme på 9-12 måneder. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Stage skiftede inden indeværende sæson fra AGF til FC København, og det faldt en del AGF'ere for brystet, at den indfødte aarhusianer drog til hovedstaden. Nogle havde endog meget svært ved at styre frustrationen. Tre mænd kastede en brosten og en brandbome ind i Stages lejlighed i Aarhus. De tre blev i november dømt for forsøg på brandstiftelse og idømt fængselsdomme på 9-12 måneder. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danmarks Rikke Madsen jubler over den afsluttende scoring til 14-0 i EM-kvalifikationskampen mod Georgien, der blev rundbarberet på Energi Viborg Arena i november. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks Rikke Madsen jubler over den afsluttende scoring til 14-0 i EM-kvalifikationskampen mod Georgien, der blev rundbarberet på Energi Viborg Arena i november. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Golfspilleren Thorbjørn Olesen blev anholdt for at have været fuld og opført sig upassende på en flyvetyr fra USA til England. Her er han på vej til et af retsmøderne efterfølgende. Han er suspenderet af både European Tour og PGA Tour, mens sagen pågår. Selve retssagen begynder 11. maj 2020. Toby Melville/Reuters Vis mere Golfspilleren Thorbjørn Olesen blev anholdt for at have været fuld og opført sig upassende på en flyvetyr fra USA til England. Her er han på vej til et af retsmøderne efterfølgende. Han er suspenderet af både European Tour og PGA Tour, mens sagen pågår. Selve retssagen begynder 11. maj 2020. Toby Melville/Reuters

Widereceiveren Antonio Brown gik fra at være en af NFL's bedste på sin position til at ryge ud af ligaen og få en voldtægtssag på halsen. Han blev den højest lønnede receiver i ligaen, da han skiftede til Oakland Raiders i marts 2019, men han nåede aldrig at spille en kamp, da han ragede uklar med klubledelsen og blev fyret. New England Patriots samlede ham op, men han nåede kun én kamp, inden han fik en ny fyreseddel, da en voldtægtsanklage mod ham begyndte at tage fart. Michael Reaves/Ritzau Scanpix Vis mere Widereceiveren Antonio Brown gik fra at være en af NFL's bedste på sin position til at ryge ud af ligaen og få en voldtægtssag på halsen. Han blev den højest lønnede receiver i ligaen, da han skiftede til Oakland Raiders i marts 2019, men han nåede aldrig at spille en kamp, da han ragede uklar med klubledelsen og blev fyret. New England Patriots samlede ham op, men han nåede kun én kamp, inden han fik en ny fyreseddel, da en voldtægtsanklage mod ham begyndte at tage fart. Michael Reaves/Ritzau Scanpix

