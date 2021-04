Han har gennem en lang årrække trukket masser af overskrifter for sine fantastiske meritter på basketballbaner i hele USA.

Men denne gang er overskriften ikke positiv for amerikanske Scottie Pippen.

Den tidligere NBA-stjerne har nemlig mandag aften delt den tragiske nyhed om, at hans ældste søn, 33-årige Antron Pippen, er død.

Det skriver E Online.

»Det knuser mit hjerte at skulle fortælle, at jeg i går sagde farvel til min førstefødte søn Antron. Vi delte en stor kærlighed for basketball og havde utallige samtaler om spillet,« skriver Scottie Pippen om sit tab.

Scottie Pippen skriver ligeledes, at Antrons kroniske astma var skyld i, at han ikke fik den NBA-karriere, som han ellers havde potentialet til,

Den tidligere Chicago Bulls-spiller kommer dog ikke nærmere ind på en dødsårsag.

Scottie Pippen var ved Michael Jordens side gennem de ikoniske Chicago Bulls-tider, og han vurderes som en af de bedste basketball-spillere gennem historien af mange.