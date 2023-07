Sådan skal det gøres!

Den 17-årige dansker Anders Vejrgang er lidt af et fænomen med en controller.

Søndag aften har vundet FIFAe Club World Cup sammen med sin tyske makker Umut Gültekin.

Med førstepladsen følger en pengepræmie på 300.000 dollars svarende til to millioner danske kroner.

Turneringen foregik i Saudi Arabien, hvor finalen mod to briter blev vundet med 3-2.

»Min bror og min holdkammerat,« skriver makkeren Umut Gültekin om danskeren efter deres triumf.

I starten af året forklarede den unge nordjyde om det store pres, der er på, når de største turneringer skal afgøres.

»Vi spiller alle sammen for at spille på de store scener. Man bliver meget mere nervøs af at sidde oppe på scenen mod sine modstandere, men det er også det, der gør det sjovt at spille. For man mærker virkeligt, at man spiller for noget,« sagde han til DR dengang.