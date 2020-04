Det kan som far være svært at give slip på sin datter, når denne finder sin udkårne.

Formanden i wrestling Vince McMahon syntes i hvert fald ikke klar til at slippe sin guldklump Stephanie, da hun for 20 år siden mødte og blev forelsket i sin mand Paul Levesque.

Også selv om denne Paul Levesque har samme passion som Vince McMahon. Paul Levesque er nemlig blot hans borgerlige navn, for han er bedre kendt som en af tidens største wrestlere under det mere mundrette navn Triple H.

Triple H fortæller nu på Instagram om, hvordan svigerfar i sin tid gjorde livet så surt som muligt for ham, indtil den dag Stephanie sagde ja i kirken.

Vince McMahon får her kronraget sit hoved af Donald Trump. Foto: BILL PUGLIANO Vis mere Vince McMahon får her kronraget sit hoved af Donald Trump. Foto: BILL PUGLIANO

»Det var en unik oplevelse. Enhver, der har mødt Vince, ved, at sådan en situation er unik. Jeg burde skrive en bog om det! Efterhånden, som vi fik et forhold, og det begyndte at blive alvorligt, kom alle de der akavede øjeblikke, som, man forestiller sig, alle andre også har,« siger Triple H og fortsætter med et eksempel, som mange kan relatere til:

»Den første middag med din kæreste hos hendes forældre - med den forskel at jeg havde arbejdet med hendes far i mange år (griner højlydt). Han prøvede bare at gøre det så ubehageligt, som det overhovedet var menneskeligt muligt, for mig, fordi han selv synes, han er sjov. Der er så mange sjove øjeblikke, men det er dejligt,« tilføjer Triple H, der i karrieren blev 13-dobbelt verdensmester.

I dag er både han og konen Stephanie, der også havde en ledende rolle i wrestling, i tv-branchen og har fået tre børn. De er alle piger, og den ældste er gået ind i teenagealderen.

Der vil derfor nok ikke gå længe, før han selv står i den situation, at fremmede fyre banker på døren.