Forbundsdomstol i Schweiz beslutter midlertidigt at suspendere IAAF-regel om testosteronniveau hos atleter.

Den sydafrikanske atlet Caster Semenya fik sammen med Sydafrikas Atletikforbund (ASA) medhold mandag.

Her besluttede Den Schweiziske Forbundsdomstol midlertidigt at suspendere beslutningen i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om, at kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Talsmanden Peter Josi fra Den Schweiziske Forbundsdomstol siger til AFP, at der er tale om en meget midlertidig afgørelse.

/ritzau/