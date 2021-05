Schweiz curlingkvinder har nu vundet seks ud af de seneste ni verdensmesterskaber. USA tager bronzemedaljerne.

Det schweiziske kvindelandshold i curling kan igen kalde sig for verdensmester efter en smal sejr over Rusland søndag ved VM i Canada.

Dermed forsvarer holdet sin seneste titel fra VM i Danmark i 2019, efter at sidste års turnering blev aflyst på grund af coronapandemien.

I en tæt finale søndag eftermiddag lokal tid i byen Calgary fulgtes de to nationer pænt ad det meste af kampen. I ottende og tredjesidste ende var stillingen således bare 3-2 til Schweiz.

Niende ende endte uden point, inden Schweiz satte et enkelt point mere på tavlen i tiende og sidste ende til slutstillingen 4-2.

Schweiz har været ganske suveræne gennem hele turneringen og har kun tabt en ud af holdets 15 kampe.

Med dette års VM-titel har alpelandet nu vundet seks ud af de seneste ni verdensmesterskaber.

VM-bronzen går til Danmarks banemænd fra kvalifikationskampen til semifinalen, USA, der søndag morgen inden finalen besejrede Sverige 9-5.

Danmark ender på en delt femteplads sammen Canada, efter at holdet højst overraskende spillede sig videre til de afgørende playoffkampe.

Inden turneringen betegnede danskerne det selv som en overraskelse, hvis de ikke sluttede sidst eller næstsidst blandt de 14 deltagende nationer.

Sådan gik det langtfra.

I stedet vandt danskerne 8 af 13 kampe i den indledende runde og lå nummer fire efter at have mødt alle modstanderne, inden de lørdag blev sendt ud af turneringen efter et tæt opgør mod USA.

Takket være præstationerne ved VM kan Danmark også se frem til at deltage ved næste års vinter-OL i Beijing, hvilket landsholdsspilleren Mathilde Halse efter kampen mod USA betegnede som et "drømmemål".

Det danske hold bestod ved VM af skipper Madeleine Dupont, Denise Dupont, Mathilde Halse, Lina Knudsen og reserven My Larsen.

