Se livet fra den positive side.

Det er budskabet fra Cecilie Schmeichel, som har delt to billeder af sig selv på Instagram, som hun ikke selv mener er smukke.

Det smukke og pyntede og pæne er ellers gerne i højsædet, når folk smider billeder på de sociale medier.

Men målmandslegenden Peter Schmeichels datter, som samtidig er søster til landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, vil gerne vise de mindre flatterende sider af sig selv frem, og det er der en helt særlig årsag til.

»Sådan ser min krop ud efter to børn og et vægttab på 30 kilo. Ikke smukt, men jeg vælger at se på det sådan her: hvert et ar, strækmærke og løs hud er et kort - et minde om, hvor jeg har været, og hvor meget min krop har måttet overkomme.«

Sådan lyder forklaringen fra Cecilie Schmeichel til de to billeder, hun har delt på Instagram, hvor hun har tæt på 4000 følgere.

Det ene billede viser hende fra siden i fitness-tøj, mens det næste billede er zoomet ind på hendes maveskind, som ifølge hende selv bærer præg af to børnefødsler - en efter akut kejsersnit - og et stort vægttab.

Opslaget er blevet værdsat af op mod 500 Instagram-brugere, som har 'liket' billederne.

Cecilie Schmeichel har været svært overvægtig, men det er lykkedes hende at tabe sig 30 kg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Cecilie Schmeichel har været svært overvægtig, men det er lykkedes hende at tabe sig 30 kg. Foto: Bax Lindhardt

Cecilie Schmeichel har i et stort interview med B.T. - og i andre medier - fortalt, at hun tidligere har kæmpet med sin vægt, og da det var værst, vejede hun 120 kg.

Men med stålsat motivation og hjælp fra en personlig træner er det lykkedes hende at tabe imponerende 30 kg.

Cecilie Schmeichel arbejder til daglig som brand advisor har fået stor opmærksomhed for sin ærlighed omkring sin vægtkamp, som også kan følges på Instagram.

»Jeg vil rigtig gerne hjælpe andre, som er i samme situation, som jeg har været. Jeg vil gerne hjælpe og inspirere andre. Hvis jeg kan gøre det, så kan alle andre også gøre det,« sagde hun til B.T. i december.