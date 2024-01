Det er svært for de fleste at tro på, at en 16-årig dreng med fuldskæg og en kraftig statur har blæst al modstand af vejen indtil nu.

Luke Littler er navnet på den engelske sensation, der med et snit på svimlende 106,05 har spillet sig i VM-finalen i dart. Han er dermed darthistoriens yngste spiller til at komme i en VM-finale, som blev en realitet efter en suveræn semifinale-sejr over den tidligere verdensmester Rob Cross.

På de sociale medier har det vagt stor diskussion om, hvorvidt Luke Littler nu også er 16 år gammel, når flere mener han ser en del ældre ud end det - og hans spil bestemt er bedre end alle andre 16-årige dartspillere i hele verden.

'Burde I ikke skrive en artikel om al den tvivl der er om hans alder? Hvordan har man teknisk og faktuelt modbevist, at han er 16 år - men ligner én på 35 år,' skrev en B.T.- bruger da også i en mail til redaktionen tirsdag aften, og her kommer beviset så, fordi Talk TV tidligere onsdag offentliggjorde et billede af Luke Littlers dåbsattest, som du kan se herunder.

Proof he really is a wonderkid. Luke Littler s birth certificate shows The Nuke really is a child prodigy. pic.twitter.com/7fJ3O6Qq6u — TalkTV (@TalkTV) January 2, 2024

Her fremgår det, at Luke Littler blev født 21. januar 2007, og det udelukker dermed en hver form for diskussion om fænomenets alder.

Det er dog ikke kun alderen og det vilde snit ved dartskiven, at Luke Littler har fået en del opmærksomhed for under VM i dart i Alexandra Palace i London.

Hans forberedelser til de ekstremt vigtige kampe er nemlig ikke, som de fleste sportsfolks rutiner:

»Jeg skal bare gøre, hvad jeg har gjort hidtil. Fra morgenstunden vil jeg gå efter min omelet med skinke og ost, så spiser jeg senere en pizza, inden jeg træner på dartskiven. Det er, hvad jeg har gjort hver eneste dag,« siger Luke Littler.

Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

I finalen venter Luke Humphries, der har været forrygende spillende og tirsdag sikrede sin finaleplads med en sejr på 6-0 i semifinalen.

Der er 500.000 pund, svarende til knap 4,3 millioner kroner, til verdensmesteren, mens den tabende finalist tager et beløb svarende til 1,7 millioner kroner med sig hjem.

VM-finalen bliver sendt på TV3 Sport og går i gang klokken 21.15.